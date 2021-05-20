快訊／基隆公布3確診足跡　又是萬華茶藝館、西門町紅寶石歌廳

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，昨（19日）再新增267起本土病例，20日上午基隆市政府公布新增3例足跡，分別為案2564、案2565、案2566，其中1名確診者曾2天搭台鐵區間車到西門町紅寶石歌廳。

基隆市長林右昌表示，確診者（案2564）於1日7時至10時到成功市場（成功一路88號）；2日7時至10時到成功市場（成功一路88號）、11時至12時搭台鐵區間車（三坑-台北車站）下車步行至西門町紅寶石歌廳、18時至19時搭台鐵區間車（台北車站-三坑）；4日7時至8時到成功市場（成功一路88號）、8時全聯福利中心／精一店（精一路15號）；8日7時至10時到成功市場（成功一路88號）；9日7時至10時到成功市場（成功一路88號）、18時至20時到輕鬆宴餐廳（愛一路35號2樓）；10日11時至12時搭台鐵區間車（三坑-台北車站）下車步行至西門町紅寶石歌廳、17時至18時搭台鐵區間車（台北車站-三坑）；13日19時至20時至王大夫診所（南榮路43號）；15日7時至10時到成功市場（成功一路88號）；16日7時至10時到成功市場（成功一路88號）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌說，確診者（案2565）於10、11日15時至19時至萬華美茶藝館；14日11時至11時30分到鮮天下水餃店（麥金路433-8號）、統一超商／新金樂門市（麥金路427號）。另外，確診者（案2566）於10、11日15時至19時至萬華美茶藝館；17日9時30分至10時10分到濟仁診所（麥金一路131-19號）；18日14時15分至14時30分到東大診所（忠二路47號）。

基隆市政府表示，5月20日市府暨所屬機關學校員工請假狀況：1、防疫隔離假：4人；2、防疫照顧假4人+2人；家庭照顧假23人+5人；3、居家辦公40人；5、與防疫有關之（補）休假：22人；6、防疫有關之病假：0人；7、防疫有關之事假：2人，共計95人。

● 新冠疫情升溫！全台已於19日進入第三級疫情階段，外出民眾必須全天戴上口罩，否則可開罰3000元至1萬5000元，請民眾注意。

▲▼基隆市公布3確診足跡。（圖／基隆市政府提供，下同）

▼5月20日基隆市政府暨所屬機關學校員工請假狀況。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

快訊／案2201足跡曾到基隆醫院 值班行政、醫護人員13名採檢出爐

快訊／基隆市公布3確診足跡 1人連4天搭台鐵區間車到萬華

快訊／基隆公布3確診、1未有案號足跡 2人曾去萬華卡拉OK、茶館

獨／新北金山「五泰實業」1女員工確診 母親節有到萬華某餐廳用餐

快訊／基隆2確診足跡曝 男高中生去過卡牌店、福勝亭、麥當勞