撥1000萬補助！foodpanda喊話「雙北外送員優先接種COVID-19疫苗」

▲foodpanda宣布提撥1千萬補助雙北外送員接種新冠肺炎疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，各大美食餐廳、賣場超商等外送單急速攀升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也指出，因外送有維生之必要性故不會要求暫停，不過近日驚傳外送員家人染疫，讓外送員們、民眾憂心忡忡。外送平台「foodpanda」今（20）日宣布提撥1000萬補助雙北地區外送員接種COVID-19疫苗，並喊話政府將外送員納入優先施打對象之一，相關補助資訊也將於近期另行公告。

疫情持續升溫，全台進入三級防疫警戒，政府呼籲民眾減少外出，儘量待在家做好防疫工作，而無法外出「外送」就成了每日三餐、補給生活用品的最佳途徑，不過近日因有外送員家人染疫，導致不少外送員、民眾備感憂心。

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對此，foodpanda今（20）日搶先宣布，即刻提撥1000萬元補助疫情最為嚴重的雙北外送員，用以接種 COVID-19疫苗，並希望政府未來在疫苗分配上，可將接觸民眾機率極高的外送員列入優先施打對象之一，並盼再今年第3季前完成疫苗接種，相關補助資訊將於近期另行公告。

至於外送員保障部分，foodpanda提供法定傳染病保險，若外送員確診可獲得3萬元實質經濟援助，只要提供相關文件即可獲得；Uber、Uber Eats則提供合作夥伴新冠肺炎經濟援助計劃，凡經主管機關、醫師要求個人居家檢疫或相關隔離措施，可得最多14天財務補助，至於如何計算則可能依照過去跑單情況來進行補助等，細節部分還要再多了解。