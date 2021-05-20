「你是做大事的人」急診學長無償挺身對話曝　醫哭了：好感動

▲魏智偉貼出和急診學長的對話截圖。（圖／翻攝「急診鋼鐵人Dr.魏」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市長柯文哲19日表示，要向台北市的退休、離職的醫療人員發出徵集令，「現在國家需要你們到防疫前線作戰。」而台中童綜合醫院急診部主任魏智偉也發文分享，有以前就是急診戰士的學長，也想為前線挺身相助。

魏智偉把他和學長的對話截圖貼在「急診鋼鐵人Dr.魏」臉書，只見學長說「主任，如果篩檢站需要人力找我，無償」；魏回「好的，我哭了」；學長說，「你現在是做大事的人，這種雞毛蒜皮的鳥事交給我們，世界人類還需要你。」

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▲▼近期篩檢量暴增，圖為新北市土城醫院快篩站。（圖／記者呂佳賢攝）



魏智偉忙於工作，8個多小時後才有空回覆學長，「學長，我好感動，我忙到現在才有時間好好謝謝你」；學長說，「你趕快去休息了，不要謝我，我又還沒有去。」

對此，許多網友感動留言，「向偉大醫護人員深深致敬！守護我們、守護台灣，感謝醫療團隊的犧牲與付出」、「感謝有醫護人員的辛勞，換來大家的平安」、「謝謝這樣挺身而出的人，感恩。」

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日宣布，全國升級為三級警戒。柯文哲表示，要向台北市的退休、離職的醫療人員發出徵集令，現在國家需要你們到防疫前線作戰。據了解，北市府目前規劃，退休醫護人員回到一線前，需要經過1周訓練，上線後每8小時可領5000元薪資。