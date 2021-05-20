墨爾本封城「從單日700+到清零」　ICU護理生揭實錄！告誡2重點

▲去年三月底，原本人潮爆多的南十字星車站，空無一人。（圖／廖小姐提供）

記者周亭瑋／採訪報導

國內疫情蔓延，許多民眾也超前部署，就怕未來若面臨封城會措手不及。一名在ICU實習的旅澳正妹，現身經驗談，除了叮嚀幾項重點，她也正能量直呼，「大家不要覺得世界末日了，好好待在家裡會歸零的！」

由於最近收到很多來自台灣的恐慌問候，旅居澳洲墨爾本、在ICU實習的廖姓護理師現身說法。她表示，從去年3月底，每天確診50例左右之際，開始了三級封城，「限制是從家裡出門距離不能超過25km，理由只能是買生活用品，且每家只能有一個人出門採買。」

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▲街上空蕩蕩。（圖／廖小姐提供）

廖小姐也提到，每天可以出門運動2小時，但禁止去別人家串門子，「反正只能待在你的通訊地址就對了，非必要出門行業通通在家工作及上學，餐廳只能賣外送。」

怎料，三級封城仍阻擋不了病毒肆虐。7月期間，當地突然從單日幾10例，暴增100例、200例，一直到700多例，而政府也緊急下令四級封城，她回憶道，「那時出門距離只能5km，增加宵禁，晚上8點後不能出門買東西，違規的會面臨相當於台幣幾千到幾萬的罰款，總之這封城真的很有效，到10月底就歸零了。」

▲▼4級封城期間，晚上8點後不能出門買東西。（圖／廖小姐提供）

廖小姐透露，「1天700例的時候，我還在ICU實習，墨爾本的病人都直接放普通病房，沒有負壓病房，當然整個病房只放確診病人而已。而我們下班前要洗澡，院方把最門口的兩間病房改為Donning and Doffing，讓員工更衣清洗再回家。」

她向《ETtoday新聞雲》記者強調，重點就是不要出門，還有長距離的移動也不行，「其實墨爾本封城成功，可能除了政策的強制性外，也有人說是關於人口密度的問題。台灣人口密度極高，那25km對台灣就不適用，範圍最好更小一點，所以大家不要南北遷徙，疫情是有機會結束的！」

最後，廖小姐也熱心解釋，去年3月30日到5月15日是三級封城，而後有曾降級，一直到7月30日又變三級，接著8月2日開始變4級封城，為期共6周，「之後好像是降到3級，最後是10月26日解封。」

▼去年11月的機場。（圖／廖小姐提供）