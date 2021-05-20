　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墨爾本封城「從單日700+到清零」　ICU護理生揭實錄！告誡2重點

▲旅澳正妹揭封城實錄。（圖／廖小姐提供）

▲去年三月底，原本人潮爆多的南十字星車站，空無一人。（圖／廖小姐提供）

記者周亭瑋／採訪報導

國內疫情蔓延，許多民眾也超前部署，就怕未來若面臨封城會措手不及。一名在ICU實習的旅澳正妹，現身經驗談，除了叮嚀幾項重點，她也正能量直呼，「大家不要覺得世界末日了，好好待在家裡會歸零的！」

由於最近收到很多來自台灣的恐慌問候，旅居澳洲墨爾本、在ICU實習的廖姓護理師現身說法。她表示，從去年3月底，每天確診50例左右之際，開始了三級封城，「限制是從家裡出門距離不能超過25km，理由只能是買生活用品，且每家只能有一個人出門採買。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲旅澳正妹揭封城實錄。（圖／廖小姐提供）

▲街上空蕩蕩。（圖／廖小姐提供）

廖小姐也提到，每天可以出門運動2小時，但禁止去別人家串門子，「反正只能待在你的通訊地址就對了，非必要出門行業通通在家工作及上學，餐廳只能賣外送。」

怎料，三級封城仍阻擋不了病毒肆虐。7月期間，當地突然從單日幾10例，暴增100例、200例，一直到700多例，而政府也緊急下令四級封城，她回憶道，「那時出門距離只能5km，增加宵禁，晚上8點後不能出門買東西，違規的會面臨相當於台幣幾千到幾萬的罰款，總之這封城真的很有效，到10月底就歸零了。」

▲旅澳正妹揭封城實錄。（圖／廖小姐提供）

▲▼4級封城期間，晚上8點後不能出門買東西。（圖／廖小姐提供）

▲旅澳正妹揭封城實錄。（圖／廖小姐提供）

廖小姐透露，「1天700例的時候，我還在ICU實習，墨爾本的病人都直接放普通病房，沒有負壓病房，當然整個病房只放確診病人而已。而我們下班前要洗澡，院方把最門口的兩間病房改為Donning and Doffing，讓員工更衣清洗再回家。」

她向《ETtoday新聞雲》記者強調，重點就是不要出門，還有長距離的移動也不行，「其實墨爾本封城成功，可能除了政策的強制性外，也有人說是關於人口密度的問題。台灣人口密度極高，那25km對台灣就不適用，範圍最好更小一點，所以大家不要南北遷徙，疫情是有機會結束的！」

最後，廖小姐也熱心解釋，去年3月30日到5月15日是三級封城，而後有曾降級，一直到7月30日又變三級，接著8月2日開始變4級封城，為期共6周，「之後好像是降到3級，最後是10月26日解封。」

▼去年11月的機場。（圖／廖小姐提供）

▲旅澳正妹揭封城實錄。（圖／廖小姐提供）

▲旅澳正妹揭封城實錄。（圖／廖小姐提供）

▲旅澳正妹揭封城實錄。（圖／廖小姐提供）

ET快訊
快訊／彰化葡萄家族群聚感染　3757人快篩結果出爐
快訊／金管會宣布：股東會5/24-6/30全部停開
大賣場是病毒大染缸！重症科醫師揭：這「4個地方」最危險
快訊／國泰金仁愛大樓　再傳1人確診
1張圖揭「高雄燒烤店群聚」導火線！　4天內6人確診
快訊／新北宣布：即起量販店、超商、傳統市場攤販一律外帶
20歲朝陽女大生足跡公布　全校師生快篩
高雄疫情導火線是他！新店男搭高鐵南下　「串門子」聚餐害6人染

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

饒慶鈴籲遊客取消台東行！疫情往南狂燒　村里長關懷返鄉者足跡

彰化葡萄家族風暴採檢結果曝！匡列3757人快篩　陽性率1.54%

宜蘭確診+8關係曝！工程伯下班「萬華阿公店聚餐」染疫…遊藝場再+1

案2122曾到屏東內埔菜市場　鄉長＋派出所長疾呼「勿試吃」

男爽曝「WFH不到4點做完」效率超高　苦主卻喊3點：比公司上班累

宜蘭增8確診態樣多　與遊藝場、萬華茶藝店、新北有關

老人群聚講不聽！　里長直接「封印涼亭」照曝光...網推爆：連任起來

不斷更新／全國「三級警戒」　各縣市防疫措施看這裡！

大賣場是病毒大染缸！重症科醫師揭：這「4個地方」最危險

不斷更新／彰化葡萄家族群聚「7天54確診」　懶人包一次看懂

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

饒慶鈴籲遊客取消台東行！疫情往南狂燒　村里長關懷返鄉者足跡

彰化葡萄家族風暴採檢結果曝！匡列3757人快篩　陽性率1.54%

宜蘭確診+8關係曝！工程伯下班「萬華阿公店聚餐」染疫…遊藝場再+1

案2122曾到屏東內埔菜市場　鄉長＋派出所長疾呼「勿試吃」

男爽曝「WFH不到4點做完」效率超高　苦主卻喊3點：比公司上班累

宜蘭增8確診態樣多　與遊藝場、萬華茶藝店、新北有關

老人群聚講不聽！　里長直接「封印涼亭」照曝光...網推爆：連任起來

不斷更新／全國「三級警戒」　各縣市防疫措施看這裡！

大賣場是病毒大染缸！重症科醫師揭：這「4個地方」最危險

不斷更新／彰化葡萄家族群聚「7天54確診」　懶人包一次看懂

不甩禁令！台中按摩店「走後門」　2男客剛從土耳其返台照樣趴走

饒慶鈴籲遊客取消台東行！疫情往南狂燒　村里長關懷返鄉者足跡

彰化葡萄家族風暴採檢結果曝！匡列3757人快篩　陽性率1.54%

吳念庭再開轟！　本季個人第4轟助西武2局1分領先

四棒給大王打！王柏融扛四棒又開轟　本季第3轟

楊祐寧「寵妻無極限」！準影帝耍寶下廚畫面全都錄

LCK發出抗議！第一種子DK賽程安排不公　官方給出這個解釋

趁疫對台「認知作戰」？　北京反控民進黨：轉移焦點

快訊／股東會5／24至6／30防疫「全部停開」　金管會：延至7-8月召開！

獨家／日盛員工爆料防疫政策慢半拍　公司駁斥：應變無失當！

收銀員甜喊男顧客「達令、寶貝」　他怒瞪下秒性感M字腿：謝謝❤

生活熱門新聞

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

快訊／再添1死！今日本土新增286例

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

即／高雄確診男「遊北部4天」！太太也染疫

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

學者曝：這80萬人恐成防疫破口

更多熱門

相關新聞

靠新冠疫苗致富　9人躋身億萬富豪

靠新冠疫苗致富　9人躋身億萬富豪

新冠肺炎襲捲全球，緊急研發出來的疫苗除了能夠有效抑制疫情之外，更讓這些製藥公司負責人賺進大筆鈔票。根據最新統計，新冠肺炎疫苗的利潤已經讓至少9人躋身億萬富翁行列，這些人的淨資產加起來約193億美元，足以讓低收入國家的「所有人民」接種疫苗1.3次。

陳其邁喊話中央：電子足跡快點給！

陳其邁喊話中央：電子足跡快點給！

記憶體模組廠宇瞻員工確診　接觸同仁帶薪自主隔離

記憶體模組廠宇瞻員工確診　接觸同仁帶薪自主隔離

快訊／醫護召集令「1121人報名」受訓一星期上陣

快訊／醫護召集令「1121人報名」受訓一星期上陣

快訊／柯文哲下令：超市、夜市、地下街飲食攤「全面改外帶外送」

快訊／柯文哲下令：超市、夜市、地下街飲食攤「全面改外帶外送」

關鍵字：

封城旅澳正妹ICU新冠疫情台灣防疫防疫知識世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

快訊／再添1死！今日本土新增286例

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面