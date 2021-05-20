疫調不易要靠「科技防疫」！陳其邁喊話中央：電子足跡快點給

▲高雄市政府20日召開防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增286例本土病例，居住高雄市的有2例，市府也公布相關足跡，陳其邁喊話，希望能將電子足跡提供給地方政府，讓各縣市政府快速掌握足跡，甚至跟實聯制QR code結合。

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▲案2714足跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

指揮中心公布全台一共新增286起本土病例，其中高雄市有2起，下午高雄市長陳其邁召開記者會對外公布這2起病例的相關足跡，衛生局20日公布足跡史裡，包含小北百貨、全聯、郵局、大牛牛肉麵都入列。

▲案2715足跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長陳其邁表示，建議能將電子足跡提供給地方政府，由於肺炎的傳播時間短，台灣又是一日生活圈，傳播非常快速，假如能提供電子足跡能讓地方政府快速掌握，以雙北狀況來看，要以口頭詢問足跡是非常困難，像是知道2336案的電子足跡就知道他有來過高雄，可以很快在昨天知道感染源。

另外，他提到實名制QR code兩個動作就能完成，如果能把QR code及電子足跡結合，地方政府要疫調就快速很多，疫情調查是跨縣市，從新北萬華疫情擴散到各縣市都有移動足跡，60萬萬華匡列地區人口，估算約1.5萬人曾到高雄，縣市對於疫情調查都是忙碌，他也感謝2715個案自己採檢，很快讓市府知道接觸史，阻止疫情傳播。

時間對我們來說完全沒用！

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