靠新冠疫苗致富…9人躋身億萬富豪！　資產總額高達5400億元

▲新冠肺炎疫苗的利潤已經讓至少9人躋身億萬富翁行列。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎襲捲全球，緊急研發出來的疫苗除了能夠有效抑制疫情之外，更讓這些製藥公司負責人賺進大筆鈔票。根據最新統計，新冠肺炎疫苗的利潤已經讓至少9人躋身億萬富翁行列，這些人的淨資產加起來約193億美元，足以讓低收入國家的「所有人民」接種疫苗1.3次。

根據「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）20日發布的最新統計顯示，新冠疫苗的利潤讓全球新增9位億萬富豪，其中包含美國莫德納生物技術公司（Moderna）執行長班塞爾、德國生技公司BioNTech執行長沙辛，以及中國康希諾生物公司（CanSino）的3位共同創辦人。

這9位新富豪的淨資產加起來約有193億美元（約台幣5456億元），可讓全球低收入國家的所有人民接種1.3次疫苗。

While many people die of COVID-19 in many countries, 9 billionaires from pharma companies have become wealthier. We need a #PeoplesVaccine, not a profit-oriented one! https://t.co/7xNp8atU2V — People's Vaccine Alliance Asia (@people_vaccine) May 20, 2021

據了解，班塞爾（Stephane Bancel）身家約為52億美元（約新台幣1470億元），沙辛（Ugur Sahin）則高達76億美元（約新台幣2148億元）。

人民疫苗聯盟由樂施會（Oxfam）、國際特赦組織（Amnesty International）及全球即刻正義（Global Justice Now）等團體組成。樂施會衛生政策經理馬里奧特（Anna Marriott）表示，許多製藥公司透過壟斷疫苗獲得巨額利潤，組織也呼籲能夠暫時取消新冠疫苗的專利產權。



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