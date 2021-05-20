法國半年後迎二度解封　民眾洶湧餐館高喊「重獲自由」

▲法國大批民眾湧至附近餐館，慶祝解封。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外媒報導

法國第2階段解封19日正式啟動，全國政府首度鬆綁為期6個多月防疫限制，如今餐廳、酒吧、活動中心等紛紛重新開張，吸引大批民眾洶湧慶祝重獲的自由，法國媒體也以「我們重生了」為標題，傳達民眾興奮心情。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）與總理卡斯特克斯（Jean Castex）19日一早走到總統府附近咖啡館，品嚐半年後第一杯內用咖啡，開心在推特發文表示，終於「重獲自由」，要「恢復法國人生活藝術」。

Nous y sommes !

Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）也發文慶祝，解封將是法國經濟復蘇象徵性的一大步。

儘管當日一度下著大雨，民眾仍蜂擁至戶外咖啡廳、餐館慶祝，甚至能見民眾撐著傘用餐，他們激動表示，「我們受夠了三明治和Uber Eat。」羅浮宮也在關閉近200日後，重啟大門，大批遊客在門口排起長隊。

馬克宏下午參訪體育場館激動說到，國家目前首要任務是幫助民眾找回正常生活，並提供疫苗保護人民。他強調，「我們可以適度的感到自豪，但仍需保持警戒。」

▲巴黎大批民眾聚集市區，慶祝睽違6個月的二度解封。（圖／達志影像／美聯社）

儘管解封起步，許多防疫限制仍舊存在，餐館不可提供室內座位，且人潮不能超過正常營業的50％，而電影院、劇院等場所須保持35%載客量，最多只可有800人，政府也持續警告，如感染再次上升，將取消這些措施。

全國目前有逾2000萬人接種第一劑新冠疫苗，約佔傯人口的三分之一，其中900萬人已完成疫苗程序，而重症病房人數也從4月的6000人下降到4015人，單日確診數從每日4萬例減少至1.3萬例。

根據政府計劃，下一段解封預計6月9日開啟，開放餐廳與咖啡廳內用，宵禁也將在6月底完全取消。