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抖音母企確定換帥！張一鳴宣布卸任　字節跳動新CEO梁汝波背景曝

▲▼張一鳴。（圖／CFP）

▲張一鳴卸任。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

熱門短影音平台抖音（TIkTok）母公司字節跳動（ByteDance）創始人張一鳴發佈內部全員信，宣布卸任CEO一職。新CEO梁汝波上任發布內部公開信首度表態，「為了字節跳動更長遠的發展，需要張一鳴從日常管理抽身出來，專注在對公司發展不緊急但很重要的工作上，創造更大可能，所以由我來接替他承擔CEO的職責。」

談及卸任原因，張一鳴表示，創業以來，字節跳動有幸抓住了時代發展的機遇，基於機器學習技術在移動端和影音上進行創新與實踐，取得了一些成績，雖然公司業務發展良好，但希望公司還能持續有更大的創新突破，變得更有創造力和富有意義。

因此，張一鳴決定放下公司日常管理，聚焦遠景戰略、企業文化和社會責任等長期重要事項，計劃「相對專注學習知識，系統思考，研究新事物，動手嘗試和體驗，以十年為期，為公司創造更多可能」。

梁汝波透露，他表示，過去這些年，從做用戶產品，到後來打造企業產品，再到負責人力與管理工作，一直覺得很幸運能扎根技術、產品和管理。未來半年會和張一鳴一起緊密工作，以保證順利交接。

張一鳴透露，他和張汝波是字節跳動的聯合創始人，「字節跳動是我和他一起創立的第二家公司了。」梁汝波是張一鳴的大學同學，兩人畢業於南開大學，自2009年共同創辦垂直房產搜索引擎「九九房」起，即成為長期創業夥伴。

2020年起，梁汝波負責集團人力資源和管理等工作，推動了字節跳動的組織建設和人才發展。過去一年，字節跳動全球員工數從6萬人增長至10萬人。

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