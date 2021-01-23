TikTok「昏迷挑戰」10歲妹綁皮帶慘死！義大利下令封鎖未驗證用戶

▲TikTok雖然有年齡限制，但很容易就可以跳過。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

TikTok近來興起「昏迷挑戰」（blackout challenge），不少用戶爭相拍片趕流行，不過日前義大利西西里島一名10歲女童，竟然在直播進行「昏迷挑戰」時不慎窒息，最終送醫不治，消息震驚全國。義大利當局也立刻介入調查，並表示將會暫時封鎖「無法驗證年齡」的帳戶。

綜合外媒報導，義大利10歲女童直播進行「昏迷挑戰」時窒息而亡，後來15歲的姊姊發現她用皮帶綁住脖子，倒臥在浴室，一旁還有手機直播，才緊急將她送醫，最後仍宣告不治。女童父母無奈表示，他們也不知道為何女兒會參加這種挑戰，當時只是因為女兒想要看TikTok上的唱歌跳舞影片，才讓她註冊該平台，沒想到會發生這種事。

消息一出震驚義大利全國，義大利數據隱私監管機構表示，雖然TikTok有禁止13歲以下的兒童使用，但註冊用戶非常容易就可以跳過這項限制，因此他們在去年12月就曾對TikTok提出警告；目前他們已下令TikTok封鎖所有「無法驗證年齡」的用戶，直到2月15日為止。不過，截至目前為止，TikTok母公司北京字節跳動沒有做出任何相關回應。