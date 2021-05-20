外送員被當「類病毒」轟出社區！　他嘆：只想做回正常人





▲為了加強防疫，不少公司門口設有外送餐點置放區。（示意圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

台灣本土疫情爆發，不少人選擇待在家防疫，外送平台的生意隨之高漲，不過有外送員透露，現在自己被當成「類病毒」，甚至有人直接把他轟出社區，讓他感嘆「只想趕快變回正常人」。

原PO昨（19）日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他看到前幾天有外送員把醫護的餐點放在地上，被網友指責的新聞，決定出面替同行發聲。

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▲外送員表示，自己也很怕染疫，時時刻刻記得消毒。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



原PO指出，這幾天工作量暴增2至3倍，每天幾乎要爬100層樓，這點辛苦和醫護人員相比也不算什麼，不過讓他感到心累的是，「其實我們跟醫護人員一樣被部分人當作『類病毒』」，有些社區保全不准外送員踏進社區半步，但他質疑，為何「郵差、物流卻可以？」

原PO說道，甚至有次才踏進一步，他就被轟「不准進來！」，要求他站在太陽下等，讓他哀嘆，現在規定只能放在門口，每天接觸可能不到10人，「炎熱天氣中辛苦外送卻被當病毒看待」，「我只想趕快變回正常人一樣看待」。

▼原PO臉書原文。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

