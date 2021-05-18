疫情升溫⋯外送爆單憂染疫！外送員吐心聲：沒封城前要盡量賺錢吃飯

▲疫情升溫外送平台爆單。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，各大美食餐廳、賣場超商等外送單急速攀升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也指出，因外送有維生之必要性故不會要求暫停，不過近日驚傳外送員家人染疫，也讓外送員們憂心忡忡。針對是否會擔心染疫，一名外送員就吐露心聲說：「擔心是一定會的。」但得在尚未宣布封城前盡量跑，「還是要以賺錢吃飯為優先。」只能加強做好自己的防疫工作。

目前雙北進入三級警戒，禁止室內5人、室外10人以上社交聚會，並關閉8大場所，各大餐廳、賣場等也以外送服務提供民眾三餐、生活需求，而為配合防疫，2大外送平台先後祭出防疫升級規定，像是Uber Eats要求消費者只能以信用卡交易，落實無接觸送餐，foodpanda則新增無接觸外送選項，並呼籲消費者多以線上刷卡方式訂餐，取餐全程戴口罩等，以減少傳播風險。

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▲熊貓外送員吐心聲。（圖／記者呂佳賢攝）

不過近日傳出一名熊貓外送員有4家人確診，該外送員因擔憂自己染疫急忙通報平台並進行做篩檢，平台也隨即暫停派單，所幸最後未染疫。針對現在外送需求高，外送員染疫風險大大增加，一名李姓外送員吐露心聲說，確實會擔心染疫，但為了要賺錢吃飯，「在政府還沒宣布封城，還可以出去跑的時候就盡量跑，其他的我沒辦法再去擔心。」自己則會加強做好防疫工作，像是出門都不摘口罩，送餐完立刻進行消毒等，只希望疫情趕快控制下來。

另一名全職外送員范先生受訪時則表示，近日外送單量大爆發，跟過去相比1天至少增加20單以上，所幸大部分消費者都是選擇房門口不接觸或是由管理員代收，送餐效率也大大提高，至於是否擔憂染疫風險，他也說自己做好防疫工作很重要，也坦言必須在還沒封城前得趕快跑，避免封城後瞬間沒有工作。

針對外送員保障部分，foodpanda提供法定傳染病保險，若外送員確診可獲得3萬元實質經濟援助，只要提供相關文件即可獲得；另，Uber、Uber Eats則提供合作夥伴新冠肺炎經濟援助計劃，凡經主管機關、醫師要求個人居家檢疫或相關隔離措施，可得最多14天財務補助。