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接蛋糕訂單！外送員見內容物「只有2根蠟燭」...嚇抖：誰敢送？

▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

▲外送員經常接到許多奇怪的訂單。（圖／記者蕭筠攝）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣疫情升溫，許多人自發性待在家中防疫，也讓外送平台生意大漲，每天都有許多人透過外送平台點各式各樣的東西。日前一名外送員就分享，指他最近接到一筆單，但訂單內容卻只有「2根總價10塊」的蠟燭，讓他超疑惑表示「這單誰敢送？」貼文一出也引起許多網友討論。

▲外送員發文引起熱議。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

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▲外送員發文引起熱議。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上，貼出一張連鎖蛋糕店的訂單截圖，表示日前他接到連鎖蛋糕店的外送訂單，但訂單內容卻只有2根蠟燭，懷疑不知道是客人點錯還是店家出問題，讓他憂心直呼，「這筆單，我就不信誰敢送，送去保證被罵死。」

▲訂單內容。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲訂單內容。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

貼文一出後引起熱議，有些人不懂這筆單奇怪的點在哪，只覺得就是普通的訂單，純粹訂單內容量少又便宜，且加上日前停電頻傳，因此一點都不奇怪；也有許多同業表示，應該是客人點蛋糕的時候忘記點蠟燭，才另外又點一次。

▲外送員發文引起熱議。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲許多人不懂奇怪的點在哪。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

對此，原PO最後也出面解答真相，「呵呵！真相是蛋糕沒了，整筆取消，除了蠟燭，你送嗎？」原來是蛋糕在下單到出單的過程中突然沒了，因此店家取消了蛋糕訂單，只剩兩根蠟燭，但原PO怕送過去只有兩個蠟燭會被罵。此外，同業也分享，通常外送會有「若單一商品無法供應，即取消整筆訂單」，建議民眾和店家可以多多善用，避免誤會。

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