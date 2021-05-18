外送員「把餐點丟在路邊」！ 和平醫護人員難過：我們到底多髒？

▲醫護人員叫外送，不料餐點竟被放在馬路旁的地上。（圖／翻攝自Facebook／我是萬華人）

網搜小組／閔文昱報導

台灣本土疫情逐日暴增，醫護人員在第一線辛苦奮戰。不料有一名女醫護17日在臉書難過表示，她和同事忙了一天後，點外送果腹，不料要取餐時，竟發現外送員將餐點直接放在馬路旁的地上，讓她相當受傷，忍不住直呼「我們醫護人員到底有多髒？」

這名醫護人員在臉書社團「我是萬華人」PO出照片，稱她們表示忙了一天沒吃飯，請外送平台送餐，「結果餐點到了以後，外送員說放在靠近花園酒店的花圃，請我們自己拿。」

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▲外送員不願靠近醫院，因此將餐點放在距離有些遠的馬路旁。（圖／翻攝自臉書社團／我是萬華人）

當時原PO告訴外送員，「可以請你放在醫院門口的平台上嗎？我們再去拿」，但外送員表示，「現在沒人敢送和平醫院」，隨後將餐點放在靠近馬路的地上。

親眼目睹餐點被擺在馬路旁，讓原PO感到相當委屈，忍不住問廣大網友「對不起我就問，我們醫護人員到底有多髒？可以不要這樣嗎？真的覺得想哭。」

文章曝光後，許多網友也紛紛留言打氣，「辛苦了，我昨天搬水到和平門口，用行動力挺你們」、「感謝妳們辛苦、無私的保護大家！每個人民的素質不同，但我相信絕大多數都是由衷感謝醫護人員的！」、「辛苦了，建議醫院外面可以放一張桌子然後上面放大保溫箱或是大箱子，方便外送人員放餐」、「不是髒，是會怕，外送員一天要接觸很多人，你辛苦了」。

▲原PO難過地問，「可以不要這樣嗎？真的覺得想哭」。（圖／翻攝自臉書社團／我是萬華人）

另外，也有網友在留言區標記台北市長柯文哲、市議員郭昭巖，「這是政府要解決的，醫護幫我們，政府照顧醫護」。

對此，郭昭巖也現身回覆，「我到現在還在幫忙確診與家屬者聯繫衛生局、今天一大早就接獲好幾個確診個案和家屬的電話，我一整天下來為這些確診者聯絡好幾次衛生局，但，唉！大概是太多確診，衛生局人力吃緊，醫護人員很辛苦，我覺得該思考設立方艙醫院了。」

郭昭巖指出，「可能大家都將心比心一點，外送人員多一份柔軟心，為了避免感染雖然要保持一點距離，但也大概不用遠到這麼遠，如果真的要這麼遠，可以舉個加油鼓勵的牌子，或戴口罩為醫護人員加個油 ，讓你們感受不會這麼不好。不過放這麼遠也真的容易被拿走，可以告訴外送平台醫院有固定放置外送食品的地點。你們也體諒他們保持一點距離的心情。加油，辛苦了！」

▼市議員郭昭巖現身回應，還有外送員表示願意「免費外送」。（圖／翻攝自臉書／我是萬華人）

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