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熊貓大砍薪！每單加給最低10元　外送員罷工停滿車庫：逼休防疫假

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲外送員不滿疫情爆發時薪水被調降。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

記者崔子柔／綜合報導

不少民眾先前看準外送平台的工時彈性、薪資優渥，決定加入外送員行列，但陸續有人開始抱怨收入縮水，目前正逢疫情緊繃之際，熊貓更將部分地區「區域動態費」調至10元，引起大批外送員不滿，自動放起「防疫假」喊罷工。

根據熊貓官網資料，外送員每筆訂單的收入為「配送費」+「區域動態費」+「消費者回饋」+「廣告費」。昨（18）日晚間不少民眾在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出熊貓最新區域動態費，抱怨「連熱門時段都只剩10元」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲▼外送員貼出各地區域動態費。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

一名桃園市的外送員表示，「疫情強烈來襲，熊貓公司持續單方面減薪，這種動態加給是要怎麼跑啊」，並附上停車場機車區停滿熊貓員工車輛的照片，稱「這時候開始罷工，不但保證自己的安全，又可以讓兩大平台感到痛，大家罷起來吧！」

也有雲林縣的外送員分享，在北港、斗六、斗南、虎尾等地區，「一般」、「宵夜」時段的區域動態費皆為10元，引來不少網友回應，「這種鳥薪水在家防疫咖實在」、「做功德喔，好意思這種價格？」、「平台的意思就是要我們選擇性休息」、「鄉親這要怎麼活」。

▼外送員每單收入算法。（圖／翻攝自熊貓官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

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