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陸拚接種率　江蘇上門為台商打新冠疫苗

▲▼江蘇在大型台資企業內部，直接設置臨時新冠病毒疫苗接種點。（圖／取自江蘇與台灣公眾號）

▲江蘇在大型台資企業內部，直接設置臨時新冠病毒疫苗接種點。（圖／取自江蘇與台灣公眾號）

記者陳政錄／北京報導

大陸發布在陸台灣人接種新冠疫苗的統一方案後，各地陸續推動轄區內台灣人「應接盡接」工作。為提高接種效率，台商密集區江蘇省，近日推出「送苗進企」方案，為大型台資企業提供就地集中接種服務，直接在企業內設置臨時疫苗接種點，派遣醫護人員進駐。

根據統計，江蘇省目前接種新冠疫苗的台灣人，已經超過7000人，江蘇省蘇州、無錫、常州、揚州、泰州、宿遷等地，推出集體登記、集中接種、送苗入企、車輛接送等方式，盼藉此提高台灣人疫苗接種的效率。

▲▼江蘇在大型台資企業內部，直接設置臨時新冠病毒疫苗接種點。（圖／取自江蘇與台灣公眾號）

▲江蘇大型台資企業內的台籍、陸籍員工，登記施打新冠病毒疫苗。（圖／取自江蘇與台灣公眾號）

在針對台資企業方面，以無錫市為例，在新吳區的強茂電子等多家台資企業設立接種專場，預計將完成接種2100餘針次；有「小台北」之稱的台商大本營昆山，推動「送苗進企」方案，例如自4月22日起，在仁寶集團昆山廠設置臨時疫苗接種點，五一期間不打烊，截至5月12日，已有1萬7000多名仁寶昆山工廠的員工，在臨時接種點進行接種。

宿遷市方面，也為可成等大型台資企業，組織上門接種、設置專場接種點等服務。截至5月11日，宿遷市符合接種條件的台灣人已有42.7%完成接種。

除了推動疫苗接種工作，5月18日上午，2021首屆電子紙產業聯盟兩岸智慧物聯峰會在江蘇揚州舉行，兩岸電子紙產業相關企業、業界專家等百餘人齊聚一堂。

在此之前，揚州市台辦、揚州經濟技術開發區、台灣元太科技集團三方共同籌備建立兩岸電子紙產業聯盟，今年2月，由川奇光電（揚州）有限公司發起的電子紙產業聯盟正式成立，目前擁有近百家企業會員。

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▼2021首屆電子紙產業聯盟兩岸智慧物聯峰會。（圖／取自江蘇與台灣公眾號）

▲▼2021首屆電子紙產業聯盟兩岸智慧物聯峰會。（圖／取自江蘇與台灣公眾號）

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