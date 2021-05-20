善耕365／非社工的她行過無數幽暗之地　為弱勢孩子尋找光輝

圖、文／善耕365

位在台東獄所旁的喜樂課輔班，從外頭就聽的到孩子們「珍妮阿姨」「珍妮阿姨」的呼喚著，她並非社工出身，但投入兒少服務多年，行過無數幽暗之地，及令人窒息不解的家庭面貌。

她沒有道出勵志動聽的故事，而是訴說著一個個孩子真實的黑暗處境。

從更生人的生活輔導員，到孩子中的珍妮阿姨

17年前，生長在大都市的珍妮因為女兒身體過敏，從台北搬至台東定居，先是投入教會的行政工作，又再短暫離開一年至台中 「馨園」從事女性更生人24小時的生活輔導員。當時她陪伴一名吸毒媽媽及照料她還在保溫箱的愛滋嬰兒，時常每日料理一隻全雞，投入關心與愛，進出醫院照顧她插管的嬰兒，但這名媽媽不斷地說謊及吸食強力膠，面對事實的殘酷，及目睹孩子的無辜，讓她帶著疑惑再回到台東...

回到台東後，遇上無辜少女被某機構性侵的案件，種種事件讓珍妮不斷思考思考「我們到底給了孩子什麼 ?」讓她決定在一無所有時，决心全然投入弱勢兒少服務的工作。

「我們要做真實的，不虛假的。」珍妮不願再到資源沒被落實在孩子身上，於幾年前開設服務弱勢家庭的「喜樂課輔班」至今服務上百名孩童，走過多年。

吸毒、失訊、入獄的父母，懸崖上的孩子…

「從沒看過這麼窮的孩子。」許多家中惡劣的生活環境，珍妮以為是在貧富差距很大的緬甸、泰北，才看的到的場景。因為深耕台東，這些年她一幕幕看見暗巷裡的複雜，並揭開一道道殘酷與黑暗，看見截然不同的世界。

一通電話： 「媽媽被收押了！」就趕快去找孩子，不然沒有人照顧他們。被收押的是一個有7個小孩的媽媽，珍妮前往幫忙孩子找地方安置，幫孩子換尿布時，家裡亂七八糟，還找不到尿布放在哪裡。

珍妮說：「因為孩子沒辦法選擇出身。」日常中的珍妮為孩子忙進忙出、裝物資、煮飯、接孩子、家訪、文書。

「就全部都丟來這裡啊。」珍妮感嘆弱勢家庭一直生，卻沒負起家庭該有的照顧責任。目前課輔班內就有共8個兄弟姊妹的孩子。另也有家長失聯、寄養家庭、更生人….等情況的孩子，他們在這裡度過每日的課後時光。

有一位課輔班小女孩見到善耕採訪者第一句話：「姐姐我跟你說，我哥哥在機構，我現在住在寄養家庭。」 我回答到：「那寄養家庭對你好嗎?」 她「很好哦，你知道嗎，家裡有飲水機呢！」

孩子轉介到課輔班後一個禮拜，珍妮就會去家訪了解家庭情況。珍妮說：「我從不事先告知要去訪視！」 某次她去個案家問到：「今天怎麼特別乾淨？」案家回答道：「因為有○○單位的社工要來。」 由於其他單位的人家訪前都會事先電話告知，案家往往會把環境整理乾淨，因此珍妮總是透過突擊的家訪，看見最真實的樣貌。

▲珍妮進入案家，檢查冰箱食糧是否足夠。

資源湧入，卻看見家中餐桌滿是保力達、酒…

「進去家中看見孩子髒兮兮的，還發出味道，趕快幫忙叫水電加裝熱水器，讓孩子可以洗澡。」 珍妮說明其個案情況，其實靠補助可能也有好幾萬塊，但去家訪時，卻發現桌上滿是保力達、酒，資源都沒用在孩子身上，珍妮會不斷提醒家長「要去找工作哦！」因為父母本身不改進的話，孩子的觀念、教育也會受影響，無奈碰過許多家庭長期仰賴資源，不願從根本改變。

珍妮認為給他魚吃不如教他如何釣魚，社福資源也要讓家長重拾正當的生活技能，不能長期依賴補助，期望透過長時間輔導及關懷，更根本地改變生活型態。

雖然珍妮主要是從事弱勢孩子的課後照顧，但總是透過家訪，了解孩子家庭狀況及其家庭成員所需，轉介其他單位協助，不管是家庭環境改造、生活上或醫療上的資源。



▲善耕跟隨珍妮家訪，拜訪有3子的單親媽媽，此案屬社會局，但社會局人員請珍妮協助關懷，珍妮並時常義務幫忙去關心、送物資、幫其親屬申請補助。此案家歷經火燒屋全毀後，由珍妮轉介給幼幼基金會，因而獲得重新搭建好的家屋，並附有全新的家具。

陪伴的灰心，止不住墜落

小明（化名）因進入課輔班學習到才藝劍道，他找到興趣找到自信，但最後還是因原生家庭媽媽突然吸毒被收押，小明被迫必須要被安置到別的地方，他的其他兄弟姊妹也分別被安置四散（小明原和6個兄弟姊妹與媽媽同住），形同一個家四分五裂。

「你說這些社福機構、社工、陪伴的人，走到最後是不是心灰意冷…」許多單位投入大量時間、投入愛、投如資源，陪伴一個家庭，希望家長能重拾動力，孩子能獲得更好的教育，但沒有得到好的回饋。然而，這樣的情況卻反覆上演。



▲去年因媽媽收押分散的兄弟姊妹，今年過年期間珍妮找他們出來吃飯，仍持續關懷他們在各寄養家庭及安置機構的情況。

「曾陪伴一名女孩從國小到大，努力考上護專，結果交了男朋友，就休學了。整天跟男朋友混在一起，也沒有正當的工作，這樣的孩子從小缺少愛，碰到愛情就容易栽進去。」若再不小心有了小孩，容易變回原生家庭的樣子，又是複製上一代的模式。珍妮從原先好不容易看到孩子的未來，但希望好像又再度消失…

珍妮認為要解決這些孩子的痛，除了解決社會結構性問題，還要更加長時間的追蹤孩子的發展 「機構結案了，然後呢？」部分機構常因經費或時間到了就結案了，但孩子的童年創傷可能是在青少年時期才出現反應，不是一年或兩年就被完善或被療癒的。

儘管應對每個特殊家庭的現場，要歷經許多複雜的心情，珍妮說：「做這個不能悲傷。」在接送孩子的途中，珍妮與孩子相處總是歡樂，孩子一上車後，就大聲的向珍妮問好，並開始停不下來地分享今天在學校遇到的事，珍妮也熱情的回應他們。

帶入更多善意的理解與陪伴，哪怕極其微小

採訪這天，善耕編輯也跟隨珍妮一同家訪，此案為珍妮課輔班學生的家長，媽媽在生下孩子4天就隨即癱瘓在床，至今5年了，老公也因長期的照顧壓力患有憂鬱症，經濟困頓。

躺在床上無法行動的媽媽說到：「因為她(珍妮)知道○○的媽媽是這個樣子，所以就很常來看我，分享孩子的狀況給我，也會帶尿布或是一些物資來。」

透過家訪珍妮為這家人帶入資源及關懷，從原先都沒有人介入的狀況，至目前有定期的醫療跟照護，讓灰暗的家庭照進曙光。





珍妮希望帶入更多善意的理解與陪伴，哪怕極其微小。「一起吃一根冰棒也是陪伴、一起聊個天也是陪伴！希望有更多志工人員參與，走入這些家庭，陪伴孩子帶給他們一些新的感覺。」 珍妮遺憾母親臥病在床無法參與孩子的成長過程，珍妮假日也會帶著孩子出遊，一同觀賞紙風車劇團在台東的演出。

採訪的過程中珍妮總是充滿溫暖及友善的接待，並時不時的分享與孩子們相處的點點滴滴。

推資源班的孩子上公立高中美術班，努力止住世代輪迴…

曾有孩子從其他單位轉介過來時，因為沒受到良好教育及照顧，3歲了語言遲緩都不會講話，透過課輔班的陪伴，到現在能夠清楚的表達。

也有一名更生家庭的資源班孩子，一步一腳印練習畫畫，珍妮幫孩子尋找專業老師，靠在課輔班的練習及教學，考上台東女中美術班。珍妮都盡力為每個孩子去尋找拓展資源，不讓限縮的家庭環境，影響著他們對未來的想像。

「有時面對這群孩子時費心力搞到半夜，面對孩子血氣旺、易衝動時，需要更多耐心、聆聽他們聲音。」看見孩子的願意付出努力，珍妮就感到欣慰。課輔班接收的孩子，從學齡前到高中目前共52位，目前有各式課程，烏克麗麗、小提琴課程，目前也正拉把孩子，進入音樂班就讀。



▲珍妮獲頒台東縣社會工作專業人員表揚。

在課輔班中，除了弱勢家庭的孩子，也有身心障礙的孩子。珍妮強調「這樣融合的學習模式，才讓大家懂得會去愛、彼此接納。」不刻意區隔不同情況的孩子，因為終有一天他們都要進入社會，學習如何包容。

風雨之行，她始終永不放棄決心

一個完善的家，應該是每個孩子在成長階段的基本條件。「原生家庭親子衝突的影響、強壓性教育、没有一般孩子的童年、傷痕累累....等，如何正向帶領孩子走向光明健康人生？」 這些是珍妮每日都要迎戰及思考的，就算歷經風雨，也要帶著孩子持續前進。

「投入兒少後，我從一位軟弱的普通女子變成剛強，成為別人的肩膀及信任，勇敢作不可能的夢。」她認為遇見這群課輔班的孩子，深耕弱勢家庭的工作，並非偶然，她也從中自我成長、自我學習，在不斷地奔赴與混沌中理解，真實參與在孩子每一天的世界裡，為孩子找尋可棲身的未來。

原文取自【善耕365公益媒合平台】《見家庭慘況、為癱母照顧孩子....非社工的她，行過無數幽暗之地，為弱勢孩子尋找光輝》

【機構資訊】

喜樂課輔班

電話：0938-664-138

地址：台東縣台東市廣東路 312 號