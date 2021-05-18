疫情險峻東南亞移工成破口？公益團體推4語防疫機器人加強宣導

▲長期關注移工議題的One-Forty公益團體，推動4語社群機器人加強東南亞移工防疫宣導。（圖／One-Forty提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

疫情急速升溫，正式進入全台停課緊急狀態，許多公司也已陸續實施分流、居家上班措施，然而在台外籍移工多達70萬人，在這場防疫保衛戰當中也是重要的成員之一。為了不讓語言隔閡卻成為疫情當中政令佈達的斷層，致力推廣移工教育的公益團體One-Forty，迅速發起一場One-Forty CARE社會行動，希望有效而迅速地解決東南亞移工面對疫情的「語言障礙」與「資訊不對稱」的漏洞。

這場One-Forty CARE社會行動，透過專屬設計的防疫社群機器人推出三大行動，包含每日即時推播印、菲、越、泰等四語疫情資訊，包含疾管署最新疫情資訊、生活防疫守則及悠遊卡記名申請等宣導；另外也蒐集回覆移工疫情下各式問題需求，讓移工從正確管道獲得協助，同時推廣移工社群下載「台灣社交距離APP」，並透過東南亞移工KOL協助社群擴散，串聯全台70萬移工成為防疫力量。

▲透過分享連結即可推播印、菲、越、泰4語每日防疫資訊，請民眾踴躍分享連結給身邊東南亞移工朋友。

據了解，服務自5/15上線以來，已在東南亞移工社群中獲得廣大迴響，高達破萬人次點擊加入防疫社群機器人，同時也指引了一萬多名移工下載「台灣社交距離APP」，期許在疫情期間，透過正確且即時的「防疫教育」讓移工朋友加入台灣的防疫陣線！

若身邊有東南亞移工朋友，敬請分享One-Forty CARE 防疫社群機器人 （https://bit.ly/3fnSTxU）讓每一位移工能夠即時接收疫情資訊，與台灣社會一同成為台灣的防疫力量！