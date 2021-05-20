阿伯坐火車「口罩當眼罩」！竟是中正大學員工　縣府說話了

▲阿伯把口罩當眼罩戴，讓旁邊的乘客嚇壞。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書爆料，指稱有一名50多歲張姓阿伯19日乘坐火車時，把口罩當成眼罩使用，導致口鼻全部露在外面，被其他乘客提醒時，更當作沒有聽到，繼續閉目養神，貼文立刻引發網友撻伐。事後，張男被查出是中正大學職員，中正大學知情後立刻公開道歉，連嘉義縣衛生局也出面說話了。

一名網友在臉書「嘉義綠豆大小事」表示，他19日上午乘坐乘區間車從嘉義北上，發現張男把口罩當成眼罩，嘴巴及鼻子全都露在外面，車上的人看了超害怕，不少人上前提醒對方把口罩戴好，但張男就是屢勸不聽，「這位老鼠屎於民雄站下車，多次屢勸不聽，請問大家若遇到這狀況會怎麼做」。

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文章曝光後，網友紛紛留言撻伐，有人說，「這種可以檢舉了啦，3000元至15000元，多來個幾次就好」、「拍照存證交給警方處理」、「噴他酒精在點火消毒」、「通報列車長處理」、「自私自利的王八蛋」、「要不要乾脆拿胸罩戴在眼睛上」，甚至有網友爆料，張男是中正大學職員。

▲民眾不戴好口罩且勸不聽，得依「傳染病防治法」開處3000至15000元罰鍰。（圖／資料照片）

中正大學調查後證實，張男確實是學內職員，張男表示當時並不是故意，而是當時睡覺了沒有聽見，加上平時經常會鼻塞，才會無意間把口罩往上推，對於張員引發大眾及社會觀感不佳，學校相當抱歉，後續也會把事件交由懲戒委員會調查，依公務員法規處理，絕不徇私。

嘉義縣衛生局則表示，中央疫情指揮中心宣布，全國進入第三級警戒，民眾不戴好口罩且勸不聽，得依「傳染病防治法」開處3000至15000元罰鍰，請民眾配合規定。