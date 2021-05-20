母親求助音檔曝光！急喊「女童一直哭」　應曉薇：絕非里長看圖猜臆情況

▲面對蔡和益批評製造新聞，應曉薇晚間公布音檔回應。（圖／翻攝應曉薇祝您幸福臉書，下同）

記者袁茵／台北報導

台北萬華一名9歲女童與同住的媽媽及阿姨相繼確診，但媽媽及阿姨先住院治療，讓她18日獨自留在家中，台北市議員應曉薇接獲女童母親陳情後，到場發現該女童在門外等情況，結果卻引來柳鄉里里長蔡和益痛批「製造新聞」。對此，應曉薇20日深夜PO出女童媽媽音檔，強調他們對於求助案盡力而為協助。

應曉薇20日深夜表示，他們理解一位母親的焦急，縱使媽媽電話中提到因打電話給里長、里幹事皆無法協助，且詢問衛生局能否與孩子一起隔離也尚未有回應，在此提供團隊留存母親求助過程的電話錄音。從應曉薇提供的音檔顯示，該女童媽媽相當焦急，焦急地說「她（女童）一直哭，所以今天想找人協助。」而應曉薇團隊也不斷表達，會趕緊致電女童、並且給予協助。

應曉薇指出，面對求助案件他們盡力而為協助，知道防疫期間里長、市民、市府防疫團隊都相當忙碌，防疫期團隊接獲的求助案件眾多，她與團隊不曾有批評里長不力的言論。

應曉薇說，蔡和益指責她「在外面違規紅線停車並坐在車上守候，等到衛生局要帶女童前往檢疫所時才下車，並穿上衛生局所提供的防護衣，拍下與女童互動的畫面，製造出新聞後又放出不實的評論批評市府防疫人員。」但事實是自己與前來協助的處理人員尚在著裝，且防護衣是分局提供，並不是衛生局。

應曉薇提及，著裝過程中，有一位女士突然詢問是不是來帶孩子走，她回應「是的」，該女士指向巷口椅子上的小女孩，自己才驚覺孩子早已外出坐在巷口椅子，「此時是我第一次見到孩子，救護車尚未抵達，我們一起等待救護車到來並送孩子上車。」

應曉薇強調，絕非里長看圖猜臆的情況，里長杜撰假想的內容被滿腔熱血的網友轉發，已經傷害她名譽，也抹煞團隊的努力，「我們已留存全部資料，曉薇不知媒體是否對里長有扭曲報導，也請里長不要將您對媒體的怒氣錯發。」