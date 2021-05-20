台北地院法官助理確診！辦公室「清零」大消毒　接觸者等候篩檢

記者羅志華／台北報導

新冠肺炎疫情延燒下，台北地方法院於19日，接獲通報一名法官助理確診，北院發言人黃珮禎20日上午出面說明，指這位法助平時處理的業務，並不會與大眾接觸，辦公處在寶慶路、不是在人員頻密出入的博愛路司法新廈，相關接觸人員皆已實行居家自主管理，等待衛生局通知篩檢。

▲北院19日接獲通報一名法官助理確診，發言人黃珮禎5/20說明接觸史及處置作為 。（圖／記者羅志華攝）

發言人指出，該位確診法助於13日身體不適後，隔日便請假在家，同辦公室的同事也因配合分流居家辦公，本周都沒來上班，辦公處也在16日全面消毒，目前更無人在裡面辦公。

另外，這名法助搭配的法官，日前還有接觸時，雙方皆全程配戴口罩，最後一次接觸是在5月12日工作交接，該名法官目前也在居家辦公，僅於17日周一有短暫到法院，最後一次開庭則是5月12日，期間也都全程戴口罩。

法助第一層接觸的法官、書記官，目前都已進行居家隔離，第二層接觸的同事，若目前已居家辦公會再延長7天，若本來這周要來上班的同仁，也於昨日緊急通知讓他們在家7天。

黃珮禎強調，北院已於5月17日遵照三級指揮，進行分流、分艙上班，法院已至少有一半以上的人員在家，除急迫性案件外，其餘所有案件皆暫緩開庭，相關臨櫃工作，包含公證結婚、訴訟輔導也都暫停，呼籲民眾暫緩到院洽公。

我沒有遲到，是時間遲到了！