加薩空襲炸不停！醫院遭毀權威醫亡　以巴戰火邁入第2週釀逾200死

▲以巴衝突進入第2週，累計死亡人數已逾200人，下同。（圖／路透）

文／中央社耶路撒冷17日綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰火今天進入第2週，持續增加的空中攻擊導致加薩走廊死亡總數超過200人，並阻礙國際調停努力，巴勒斯坦多處醫院受損、權威醫師遇害。

「華盛頓郵報」報導，外交官員表示，原本週末能取得停火進展的希望，因以巴雙方大規模攻擊而淪為泡影。以色列昨天的轟炸至少造成42人喪生、約50人受傷，哈瑪斯（Hamas）則持續以火箭攻擊特拉維夫與其他以色列城市。

午夜一過，以軍作戰飛機今晨就對加薩走廊各處發動連串猛烈空襲，20分鐘裡多達54架軍機打擊約35個據點。以色列軍方表示，他們鎖定目標包括數個哈瑪斯最高指揮官和約15公里的哈瑪斯地道網絡，並在加薩北部擊斃伊斯蘭聖戰組織指揮官哈比德（Hasam Abu Harbid ）。

Smoke and fire rise after Israeli army carried out attacks over Gazahttps://t.co/bZDqsMhBjj



: Mustafa Hassona pic.twitter.com/EldGMhIoAs — Anadolu Images (@anadoluimages) May 18, 2021

● 巴勒斯坦唯一COVID-19篩檢實驗室被毀

以軍在今天還空襲加薩市中心一座建築，造成附近的利馬爾診所（al-Rimal Clinic）受損；巴勒斯坦媒體指出，利馬爾診所是加薩地區唯一的新型冠狀病毒篩檢實驗室。

以色列昨天空襲釀42死裡有10名孩童，以軍聲稱這波空襲是為摧毀哈瑪斯地道網絡用來調動戰士與軍火的關鍵匯流點。但這波對希法醫院（Shifa Hospital）附近一條主要道路的攻擊，據信是8天衝突來單日傷亡最慘重的空襲行動。

● 無國界記者組織籲查以軍涉犯戰爭罪

無國界記者組織（Reporters Without Borders）則呼籲國際刑事法院（ICC）調查以軍攻擊加薩一處內含美聯社和半島電視台（Al Jazeera）等多個國際媒體辦公室的建物，是否構成戰爭罪。

英國「衛報」報導，以軍昨天空襲造成2名巴勒斯坦重要的醫界要員遇害，一位是加薩當地少數神經科醫師之一的艾勞爾（Moeen al-Aloul），另一是希法醫院內科主任兼新型冠狀病毒因應負責人奧夫（Ayman Abu al-Auf）。

奧夫另在加薩走廊多間巴勒斯坦的大學教書，並負責訓練希法醫院的新進醫師。

據聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）的簡報指出，截至15日中午，4間由加薩衛生部營運的醫院受損，另外由非政府組織營運的2間醫院、2間診所，以及巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）的一間衛生中心與一處設施也損壞。

▲以巴衝突發動的空襲，將加薩多處都炸成廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

● 一週戰火殃及醫院程度 超過2014年50天交戰

部分急難救助人員形容，短短一週多的戰火造成醫療機構受損程度，已超過以巴2014年那場為期50天的戰爭。

「紐約時報」報導，美國總統拜登今天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時，表態支持以巴停火，但白宮聲明裡卻未要求以色列立即停止在加薩地區的轟炸；白宮還說，拜登重申他堅定支持以色列有權在遭火箭攻擊時捍衛自身。

儘管白宮盼停火，尼坦雅胡近日仍表明他打算持續轟炸，直到摧毀哈瑪斯囤積的火箭、發射器和地道。

據當地衛生當局表示，過去一週來以色列在加薩的空襲已造成212人罹難，當中有61名孩童，另有約1400人受傷；哈瑪斯發射的火箭則至少造成以色列境內10人喪生。

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