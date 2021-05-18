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以巴衝突進入第二週　逾200人喪命！美國3度擋下聯合國停火聲明

▲▼以巴衝突進入第二週。（圖／路透）

▲ 以巴衝突進入第二週，絲毫不見平息跡象。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）交戰進入第二週，不見停火跡象。黎巴嫩17日午夜也發射6枚砲彈，以國隨即發射22枚砲彈反擊，引發戰線擴大的危機。此次以巴衝突已造成逾200人喪生，美國卻傳出已三度擋下聯合國（UN）安理會一份呼籲立即停火的聯合聲明。

以色列與黎巴嫩真主黨曾在2006年開戰，此後邊界大致平靜。然而，以軍表示，黎巴嫩17日向該國北部發射6枚砲彈，雖未越過邊界，他們仍射彈回應。消息指出，以色列砲兵向黎國發射約22枚砲彈，所幸目前未傳出傷亡

《路透社》報導，這是一週內第二起跨境交火事件，13日也有3枚火箭自黎巴嫩向以色列北部發射，但在地中海落下，未造成傷亡或損失，似乎不代表以色列在加薩這場與激進份子的戰鬥中開闢新戰場。

另一方面，據以軍說法，哈瑪斯與其他巴勒斯坦組織自加薩走廊發射3350枚火箭，其中200枚集中在17日；以色列的空襲與砲擊則殺死130名武裝份子。加薩衛生官員表示，衝突至今巴勒斯坦死亡數已達212人，包括61名兒童及36名婦女；以色列則有10人死亡，包括2名兒童。

眼看死傷不斷攀升，各國皆加緊外交努力，敦促停止該地區多年來最激烈戰火之際，根據《以色列時報》，2名外交官16日透露，聯合國安理會呼籲立即停火的聯合聲明一週內已被美國否決3次。

挪威、突尼西亞與中國當天稍早就加薩走廊戰事舉行緊急會議，會後發表上述聲明並提交安理會，文中批評雙方持續暴力行為，表達對這場危機及平民傷亡的嚴重關切，呼籲緩和局勢，停止暴力，尊重國際人道主義法，包括保護平民，尤其是兒童，但未提及哈瑪斯自加薩走廊發射的火箭彈，被指為美國否決的原因之一，因為美國過去一直強烈批評此事。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日則在推特發文說明，「美國正尋求低調且密集的外交努力」，希望藉此化解衝突，因此阻止安理會發表公開聲明。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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