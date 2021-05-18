以色列擊沉自殺潛艦…哈瑪斯70火箭全被攔截！　加薩走廊衝突持續

סיכול כלי צולל בלתי מאויש בצפון הרצועה מוקדם יותר היום: pic.twitter.com/eltPJRgprP — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）17日晚間持續對加薩走廊進行轟炸，除了連續襲擊65個目標，炸毀巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的地下堡壘和鐵道；以色列國防軍還公開影片表示，他們在加薩走廊北部擊沉了哈瑪斯的「自殺式潛艦」。

▲以色列持續對加薩走廊發動空襲。（圖／路透）



以色列與哈瑪斯的戰火已持續兩個星期，儘管各界呼籲停火，但納坦雅胡仍誓言以「打擊恐怖份子」為目標，繼續空襲加薩走廊。以色列國防軍表示，他們連夜襲擊了65個目標，炸毀哈瑪斯的地下堡壘和鐵道，同時他們還公開影片表示，以軍在加薩走廊北部發現哈瑪斯的「自殺式潛艦」（suicide submarine）並發動空襲將其擊沉。

報導指出，此款潛艦可載約30公斤的炸藥，並由GPS技術引導，被外界認為該潛艦的目標是試圖襲擊以色列在地中海的石油鑽井平台。哈瑪斯在以色列空襲的同時，也發射了70枚火箭彈，但大部分都被「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截。

▲巴勒斯坦死亡人數高達212人，其中包含61名兒童。（圖／路透）



截至目前，巴勒斯坦死亡人數高達212人，其中包含61名兒童，還有約1400人受傷；以色列則有包含1名兒童在內的10位平民喪生。

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