「你們可以罵我！」朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事：對不起

▲朝陽科大。（圖／記者白珈陽攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台中今（19）日新增5例確診個案，其中19歲的朝陽科大女學生（案2514）足跡遍布夜市、百貨、市場等處，直到17日身體出現異狀，隔日採檢才知確診。消息曝光後，一名自稱是當事人的朝陽妹發文表示，「大家好，我是確診的那位，非常對不起大家」，她知道自己真的錯了，不該去人多的地方，如果道歉不夠，「你們可以罵我！」

這名自稱案2514的朝陽妹在Dcard上發文表示，她得知自己確診後，立刻在IG上發布限時動態，因為知道自己接觸過的人很多，「我想要讓他們盡快隔離。」至於足跡的部分，她坦言自己無法多解釋什麼，「我向大家道歉，我不該去那些人多的地方」，不論是夜唱或去中友百貨，她都不應該到處跑。

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「你們覺得道歉不夠你們可以罵我！」朝陽妹說，她知道大家都很怕被感染，她現在沒辦法多做什麼，只能道歉，所有的謾罵她都接受，「因為是我有錯在先。」

▲朝陽妹急發道歉文。（圖／翻攝自Dcard）

朝陽妹透露，她並不是北部人，且沒有去過北部和南部旅遊，不過，她目前也不知道自己是在哪裡被感染的。此外，她也在留言處補充說道，自己是有戴口罩的，「但是因為周圍人沒有戴，所以才會顯示沒戴口罩，這樣才知道危險性。」

台中市長盧秀燕稍早也有公布疫調足跡，確診的19歲朝陽科大女學生（案2514）去過的地方包括東協廣場、美樂地KTV、霧峰夜市、兒童關懷協會、第三市場、中友百貨內大創、誠品、兩餐韓國年糕火鍋吃到飽等，直到17日身體出現異狀，才於亞大附醫就診，並於18日採檢確診，目前該女學生感染源仍不明，持續疫調中。

▲▼台中朝陽科大確診女學生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）