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快訊／抓到了！全台首例斷水電　高雄卡拉ok老闆娘「假關門真營業」慘了

▲全台灣首例！高雄卡拉ok店偷營業，立即斷水電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲全台灣首例！高雄卡拉ok店偷營業，立即斷水電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

防疫不是玩假的！三民第二分局民族路派出所於執行休閒娛樂場所停止營業專案勤務，執勤人員發現三民區莊敬路發現一間家卡拉OK店違規開業，及2位民眾不依規定配戴口罩，警方立即告發開罰，現在要被斷水斷電。

▲全台灣首例！高雄卡拉ok店偷營業，立即斷水電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲全台灣首例！高雄卡拉ok店偷營業，立即斷水電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

19日晚間6點四十分，警方發現1家卡拉OK店鐵門半開，內部燈光明亮，進入店內之後發現桌上擺滿酒菜，有2名男性客人正在飲酒，60歲的曾姓女老闆在現場服務，明顯有營業事實，而且2名顧客及曾姓老闆見到員警才戴起口罩，當場告知違規事實，立即告發開罰，並告誡不可營業，業者隨即關閉。

但是高雄市長陳其邁19日舉行「增強防疫措施」記者會時，就宣告八大業者若抓到違規，立即斷水斷電，可惜這家卡拉ok老闆娘不信，現在真的面臨工務局前往斷水電。

▲全台灣首例！高雄卡拉ok店偷營業，立即斷水電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲全台灣首例！高雄卡拉ok店偷營業，立即斷水電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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