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騎車沒戴口罩被抓！高雄男遭攔截開罰　震驚問「不是假新聞嗎」

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

全台防疫三級警戒！外出騎機車不僅要戴安全帽之外，現在更應該要戴口罩！苓雅警分局保護市民健康及防堵近期升溫之新冠肺炎疫情，於本（19）日規劃專案勤務，針對公共場所及室內空間執行防疫稽查，於稽查過程後取締未戴口罩共計13件，並移請衛生局裁罰。

一名騎機車的男子被苓雅分局員警攔了下來，一臉搞不清楚狀況，認為自己明明有戴好安全帽，不料卻因未戴口罩被舉發，讓他當場傻眼，還很疑惑問「不是假新聞喔？」員警很嚴正告訴他，「係真的！」他才急忙求饒，希望警方不要舉發，強調自己口罩放在家裡，急忙出門就忘了帶，但疫情嚴峻時刻，警方沒有通融的空間。

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府上午10時公告起，統計至19日18時為止，苓雅警分局對於未配戴口罩取締13件，另外岡山警分局轄區包含岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀及永安區等六個行政區，直至19日晚間九時許，員警於巡邏兼防疫稽查勤務時已針對民眾外出時未依規定佩戴口罩，立即予以攔停，並依照規定填寫陳述意見紀錄表、案件舉發通知書，且依據違規事實進行拍照，依法取締告發共13件。

這些違反防疫規定的告發，警方已經將蒐證資料交由衛生局裁罰，依法可罰新台幣3000元到1萬5000元，但是最後罰款金額要等衛生局裁定。

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