一秒到公司！他怨在家上班更累...網一面倒同感：超想回公司

▲因應疫情，不少人現在都是在家上班。（圖／pakutaso）



實習記者周依儒／綜合報導

國內疫情告急，除了各級學校遠距教學外，許多企業也紛紛宣布員工在家遠距上班、分流進公司。不過日前就有網友指出，原本以為度過這波後，台灣可以迎來「無接觸經濟」，但沒想到在家上班根本比在公司上班還累！貼文一出後也引發許多網友同感，紛紛表示「想回公司上班」！

原PO在PTT上發文表示，現在應該許多人都在家上班了，原本以為會輕鬆一點點，但經過這幾天的經驗後，他卻覺得在家上班好像比在公司上班還累，看來無接觸經濟是無望了。

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▼原PO覺得遠距上班反而更累。（圖／翻攝自PTT）



對此，許多在家上班的網友也紛紛表示，「上下班界線變得模糊，感覺無時無刻都在工作，精神疲勞」、「WFH本來就比較操，沒產出等於死」、「上班還是比較好，在家工作效率真的會變低」、「因為沒有上下班的切割，心理上真的會變比較累」、「我WFH一年多了，超想回公司上班」、「KPI出來就知道，沒達標的都開除」、「效率一定要一樣或更好啊」。

▲多數網友都覺得遠距上班更累。（圖／翻攝自PTT）



不過也有不少網友持反面意見，「不會吧，明明就爽很多，光是不用通勤就贏了」、「那是你太有責任感」、「哪有，我在公司連口罩拿下來喝口水都不敢，在家是會多累？」

此外，更有網友直接整理出「在家上班到底有多累」，他指出，基本上在公司上班時不可能無時無刻都認真，偶爾會有上廁所、裝水的薪水小偷時刻，甚至電話來還有同事可以幫忙，但在家的話同事根本無法幫忙，有任何事絕對直接找你，就算上廁所都得拿著手機待命，更重要的是，「工作時有加班做為假裝很認真的依據，在家誰管你認不認真，KPI就在那裡，做不出來就吃屎，除非平時在carry人的WFH感覺特別爽。」