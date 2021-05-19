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輪到停電值星組免驚　網購熱搜超搶手「不斷電神器」

▲▼513全台大停電登上國際。（圖／路透）

▲短短4天發生2次大停電讓許多民眾苦不堪言。（圖／路透）

記者洪菱鞠／台北報導

台電在5月13日及17日緊急限電，短短4天發生2次全國大停電事故，引發民怨，停電分組也成為討論焦點，不少人紛紛拿起電費帳單查看自己家被分到哪一組。氣溫飆高，加上全國各級學校停課，民生用電增加，供電吃緊，就怕自家輪到當「停電太歲」，最近在電商平台飆出一股「不斷電」買氣，其中有幾款停電必備品賣得特別好。

停電讓照明設備買氣大增，東森購物ETmall觀察近期照明相關商品業績顯著成長約3倍，又以緊急照明燈、照明風扇賣最好，不過隨著天氣逐漸炎熱，能抗夏又不斷電的USB涼風扇搶手熱門，免插電，充飽電即可帶著走，很適合帶到戶外露營、野餐時使用，18日當天業績就漲了10倍，例如MIT品牌「KINYO」的8吋、14吋USB行動充電風扇才剛上架，就立即湧現訂購量。

USB風扇（圖／翻攝自東森購物網）

▲用USB充飽電就能帶著走的涼風扇，成為停電時抗暑的搶手夯品。（圖／翻攝自東森購物網）

博客來「大容量行動電源」類型銷售也較之前成長3成，限電時可以隨身攜帶的USB充電小風扇類別爆增5成以上，熱賣的「USB充電折疊旋轉風扇」高度可調、折疊好收納，充飽電後，就算停電也能清涼，同時兼具手機架功能，因此受青睞；造型可愛的SNOOPY超薄折疊小風扇，可調角度、可掛頸設計，走到哪吹到哪，也是下單的人氣夯品，業績較停電事件前一週增加3倍。

博客來熱搜停電必備品（圖／翻攝自博客來）

▲SNOOPY 可調角度超薄折疊小風扇，共有4款可選。（圖／翻攝自博客來）

博客來熱搜停電必備品（圖／翻攝自博客來）

▲aibo 無限極緻 20000PLUS無線充電Qi行動電源鐵灰。（圖／翻攝自博客來）

行動電源則是偏好大容量，熱銷冠軍的「aibo 無限極緻 20000PLUS行動電源」，可同時為3款3C產品進行充電，突然遇到停電不擔心之外，另具備Qi無線充電，無線也可透過感應充電，在博客來累積銷售破千件。

除了搜出停電必備熱門夯品，Yahoo奇摩購物中心也成立「停電必備」專區，精選UPS不斷電系統、NAS不斷電組、手機快充行動電源、手電筒、頭燈等商品，讓消費者停電免驚。Yahoo奇摩拍賣推出「居家急救家電」專區，搜羅手電筒、緊急照明燈、行動電源、充電式隨身風扇等停電必備商品，天天享萊爾富運費45元優惠。

Yahoo奇摩拍賣推出「居家急救家電」專區（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲「居家急救家電」專區。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

樂天市場從5/14開始，手電筒、照明燈、充電等關鍵字，站上搜尋量較4月同期約增加2成，其中可以USB充電的風扇、檯燈搜尋量最高，銷售量約有30%成長。可以儲存大容量電力且方便移動的發電機，在4天內售出超過10台，銷售量比平日增加約4倍。

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