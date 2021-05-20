一家3口「葡萄家族隔壁桌吃飯」確診　醫曝病毒厲害原因！4點自保

▲吳昌騰說，吃飯都是拿下口罩，因新冠病毒感染者呼氣時，會產生許多帶有病毒的小顆粒。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣一家三口只因坐「葡萄家族」隔壁桌吃飯就確診。對此，兒科急診醫師吳昌騰解釋病毒傳染原因，並建議這幾周食物儘量都外帶，絕對要避開空氣通風不佳的室內環境，「新冠病毒真的是厲害，無所不在！ 」

彰化縣衛生局19日公布新增3例確診與「葡萄家族」有關。局長葉彥伯表示，民眾5/16看到葡萄家族大兒子的足跡史「5/10曾赴埔心一家燒烤店」，便想到自己曾到該店家庭聚餐，1歲多的兒子也曾於15日發燒，17日一家三口赴醫院採檢，隔天確診，3人目前全在醫院收治中。

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▼一家三口在確診者隔壁桌吃飯也染疫。（圖／記者唐詠絮攝）



據了解，這一家三口是坐在葡萄家族大兒子隔壁桌，用餐時間大約1、2小時，沒同桌也染疫。 葉彥伯指出，共處一室沒戴口罩餐飲，超過1小時以上的接觸風險非常高。

對此，吳昌騰在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書分享該篇新聞，提到新冠病毒真的是厲害，無所不在！吃飯都是拿下口罩，因新冠病毒感染者呼氣時，會產生許多帶有病毒的小顆粒，其中一些「droplet」會被「短距離」（<1公尺）內的人幾乎立即吸入，而其餘的「droplet nuclei」會分散到更長的距離上（>2公尺 ）被他人吸入。

吳昌騰說，因此吃飯時拿下口罩，若加上空氣流通不佳的室內環境，新冠病毒是可從空氣中吸入的。他建議這幾周食物儘量都外帶，絕對要避開空氣通風不佳的室內環境，如果真的需要在外用餐，還是做好個人防護，盡量縮短用餐時間，速戰速決。

▼吳昌騰建議，這幾周盡量外帶用餐。（示意圖／翻攝免費圖庫negativespace）



吳昌騰提醒，若要外出用餐注意️下列4點：

1、排隊時：

要佩戴口罩，減少語言交流，與相鄰顧客保持一定的安全距離。

2、取餐時：

應避免用手直接觸碰頻繁接觸的物品表面。

在付款的時候盡量選擇電子支付方式，減少使用現金結算。

3、就餐前：

選擇表面清潔的桌椅且靠近門窗等通風較好的位置就坐，但要注意避免發生聚集。

要注意手部衛生，可以用洗手液或肥皂在流水狀態下洗手，或者是用隨身酒精消毒液揉搓雙手。

4、用餐時：

摘下口罩時要注意保持口罩內側的清潔，避免污染。

避免面對面就坐，可以選擇同向而坐，且相隔一公尺以上。