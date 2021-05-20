高雄人防疫觀念差？「未戴口罩」開罰數全台第一　陳其邁回應了　

▲高雄這名阿姨拒絕出示身份證，被「人臉辨識」後，一樣舉發 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市19日防疫升級到三級警戒，市長陳其邁下令強制執法「外出沒有戴口罩」，光是19日下來，高雄市政府相關局處一口氣舉發了三百七十多件，是全國舉發數最高，這個數字也讓人質疑「高雄人防疫觀念比較糟糕」，市長陳其邁表示，「我對我們的市民非常有信心。」

19日高雄市政府相關局處總共開出了三百七十多件，其中高雄市警察局佔了331件，舉發高雄市民外出未戴口罩數是全台灣單日最高，充分展現出「執法強度」，也讓人質疑「高雄市民是不是防疫觀念比較差」，對此高雄市長陳其邁回應：「違規的狀況比之前大幅的減少，所以我對我們的市民非常有信心，大家也會嚴格的來落實政策，有一些民眾其實沒有戴，旁邊的都會都會跟他講說，你一定要戴上口罩，所以讓我們在未來的十四天裡面，能夠大家都戴口罩，我們就可以把病毒擋在社區，預防次波感染。」

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▲高雄市前鎮一名攤商表示自己沒有看電視，所以不知道外出要戴口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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陳其邁強調，「不要挑戰政府執法的決心，我們現在嚴格執法，所以今天我們各局處包括警察局也會嚴格執法，民眾戴口罩的部分，假如說開罰的這個過程，譬如說環保局，或者是其他的局處，有任何的執法上困難的地方，我也要求警察局立刻配合，就要求警力來落實整個執法的政策。」

陳其邁再次呼籲大家就照規矩，「一個口令一個動作就把口罩戴好，高雄市做好所有的防疫的準備，就是為了不要進入第四級，不要都沒有準備、輕忽，疫情當然就會找上我們，我們一定要做最好的準備。」

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