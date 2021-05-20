旺旺友聯「防疫保單」改停賣策略　1專案恢復上架！

▲旺旺友聯改變停賣政策，「疫應俱全」恢復上架。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

旺旺友聯產險原本要將公司熱賣的２張「防疫保單」專案「疫應俱全」、「情疫相挺」在明（21）日中午停售，不過，昨晚緊急變更停售政策，旺旺友聯表示，經重新評估風險胃納量後，確認繼續銷售「疫應俱全」專案，僅暫停受理「情疫相挺」專案，日後會重新評估以新商品替代。

旺旺友聯表示，現今因為疫情發展狀況及隔離標準與當時設計保單時不同，故先停止受理原情疫相挺專案，基於服務保戶的精神，本公司會重新依據現在疫情發展基礎及調整風險胃納後重新設計新商品

旺旺友聯確定停售的「情疫相挺」專案，是單一費率、不分年齡、不分職業類別、免等待期的防疫保單，保障涵蓋傷害險、燒燙傷、食物中毒、法定傳染病等內容，提供意外身故、意外傷害失能、法定傳染病住院日額、法定傳染病隔離、負壓隔離病房、補償保險金等八大保障，成年人年繳保費最低僅841元，保障範圍全面，近日銷售量暴增，在考量風險胃納量後，確定停售，僅受理至5月21日。

「疫應俱全」專案則是集合傷害險、健康險、法定傳染病的保單，提供7大項保險防護，但因給付金額較高，年繳保費須依據年齡計算，30歲女性首年年繳保費最低逾2,000元。