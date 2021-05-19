　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

留言區暴動！遠端上經濟學「應到54人實到萬人」　教授嘴角失守了

▲▼遠端上經濟學竟有萬人觀看。（圖／翻攝自Twitch）

▲老師自己都笑了。（圖／翻攝自Twitch）

記者黃可昀／綜合報導

全台學生停課到5月28日，目前採取線上教學方式，很多大學生都透過視訊聽課，但也意外吸引到「學生以外」的網友在線觀看！中原大學一名教授今天在直播平台Twitch開課，原本這堂經濟學應到學生數為54人，結果意外吸引超多網友同時觀看，在線人數一度破萬，鄉民看了都爆笑直呼「台灣人好學！」

中原大學這位楊姓教授今天下午在Twitch遠端授課，內容講解經濟學，修這門課的學生共54人，照理來說要有54人在線觀看，但直播開啟後人數直線上升，沒多久就達到近8000人，下午2時45分更是突破萬人觀看，後續還有網友捕捉到1萬7000人在線，成為Twitch「萬人大台」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼遠端上經濟學竟意外有萬人觀看。（圖／翻攝自Twitch）

▲下午約3時30分還有8000多人在看。（圖／翻攝自Twitch）

這堂課意外成為熱門直播，楊教授可能自己也感到意外，露臉時笑容藏不住，旁邊留言區更是被網友洗版，留言洗到根本來不及看，但大多都是來朝聖的網友，並非真的來聽課，不過也意外幫這堂課衝出高人氣。

直播後來被轉發到PTT，鄉民紛紛笑回「聊天室一堆暴民，笑死」、「老實說這時候好學的學生真的不錯，可以去找別的學校師資」、「老師露臉了，還笑出來XDDDDD」、「老師感覺知道在憋笑」、「實況界超新星要橫空出世了」、「1.7萬人，笑死」、「剛進去朝聖了，感覺老師很開心」、「聊天室都在亂XD」。

ET快訊
獨／北醫驚爆「4護理師確診」　接觸男友有萬華活動史
快訊／高雄8確診　完整足跡曝光
快訊／勞動部國會聯絡人傳確診　立法院大消毒、清查足跡
快訊／新北各區確診人數公布！中和最多　新店人數也大增
封城升四級？　柯文哲回應曝最壞情況
萬華茶藝館27失聯女陪侍找到了！　緊急通知前往快篩站
快訊／基隆3確診詳細足跡公布　曾搭台鐵、客運、公車
獨／萬華街頭慘況直擊！2女狂咳躺擔架　民眾：太恐怖1天20台
快訊／3天快篩近萬人　板橋篩檢站「陽性率曝光」
快訊／宜蘭大學確診者「2家人也中鏢」　曾到過家樂福、2市場
快訊／東海男大生確診　足跡遍及量販店、東協廣場
桃園增15例足跡曝！確診者每天通勤萬華　超商、大潤發、台茂都
快訊／柯文哲發徵集令：國家需要你！　徵召退休、離職醫療人員
快訊／萬華快篩陽性率5.1％　柯文哲：有下降「傳染可被壓制」
LIVE／北市增70本土「萬華31例」　柯文哲親上火線說明
彰化新增28確診　1家3口「與葡萄大兒子」同燒烤店用餐染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

東海、朝陽2確診曾到東協廣場「美樂地KTV」　移工多恐成防疫破口？

全台三級警戒　鄭文燦：先設4社區採檢站！未戴口罩外出一律開罰

全台三級警戒　民航局宣布：國內線所有航班退票免手續費

快訊／高雄本土+8！退休教師曾到高雄科大上課　匡列40人

快訊／基隆全市戶外籃球場封閉14天！　仁愛市場單一出入管制

快訊／高雄確診女業務「活動複雜」　曾去酒吧、享溫馨、新崛江

國旅全停！旅行業訂金拿不回　觀光局擬「每團補5％團費」

快訊／高雄本土+8！完整足跡曝光　享溫馨、大潤發都入列

快訊／基隆公私立托嬰中心、居家保母　全面停托！

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

快訊／高雄6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

東海、朝陽2確診曾到東協廣場「美樂地KTV」　移工多恐成防疫破口？

全台三級警戒　鄭文燦：先設4社區採檢站！未戴口罩外出一律開罰

全台三級警戒　民航局宣布：國內線所有航班退票免手續費

快訊／高雄本土+8！退休教師曾到高雄科大上課　匡列40人

快訊／基隆全市戶外籃球場封閉14天！　仁愛市場單一出入管制

快訊／高雄確診女業務「活動複雜」　曾去酒吧、享溫馨、新崛江

國旅全停！旅行業訂金拿不回　觀光局擬「每團補5％團費」

快訊／高雄本土+8！完整足跡曝光　享溫馨、大潤發都入列

快訊／基隆公私立托嬰中心、居家保母　全面停托！

羅致政批侯友宜篩檢落後　羅智強：誰死命反對？就是陳時中

快訊／高雄6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

東海、朝陽2確診曾到東協廣場「美樂地KTV」　移工多恐成防疫破口？

王柏融連續4戰扛4棒　本季首戰樂天強投則本昂大

《月薪嬌妻》CP成真！新垣結衣曾曝：理想對象要包容她「愛睡覺」

她萬華回宜蘭探親…「爸、媽、弟」全確診！　衛生局急匡列434人

耍廢救台灣！　這3星座「我宅我驕傲」最愛待在家不出門

41萬AZ疫苗抵台！柯文哲：應先讓每個人接種第一劑　不贊成打第二劑

幫助股票賺錢、頭腦清晰！　文昌風水佈局開運祕法

左左右右停課在家樂當「同學」　8點準時起床「按表操課」！

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

快訊／今本土+267！連續5天病例破百　

更多熱門

相關新聞

迷彩聽濤營區、舊草嶺隧道也封閉！

迷彩聽濤營區、舊草嶺隧道也封閉！

氣候炎熱，過去正是親近山林、玩水消暑的好時機，不料，全台新冠疫情升至第三級警戒，和平島公園及龍洞均暫停開放入園，東北角暨宜蘭風管處再公佈閉園景點，提醒大家，疫情嚴峻的當下，非必要勿出門。

即／基隆「托嬰中心＋居家保母」全面停托！

即／基隆「托嬰中心＋居家保母」全面停托！

新冠肺炎篩檢陽性不必慌　黃珊珊希望患者做4步驟

新冠肺炎篩檢陽性不必慌　黃珊珊希望患者做4步驟

台南市政府實聯制再升級　

台南市政府實聯制再升級　

關鍵字：

遠端新冠疫情台灣疫情直播

讀者迴響

熱門新聞

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面