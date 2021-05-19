留言區暴動！遠端上經濟學「應到54人實到萬人」　教授嘴角失守了

▲老師自己都笑了。（圖／翻攝自Twitch）



記者黃可昀／綜合報導

全台學生停課到5月28日，目前採取線上教學方式，很多大學生都透過視訊聽課，但也意外吸引到「學生以外」的網友在線觀看！中原大學一名教授今天在直播平台Twitch開課，原本這堂經濟學應到學生數為54人，結果意外吸引超多網友同時觀看，在線人數一度破萬，鄉民看了都爆笑直呼「台灣人好學！」

中原大學這位楊姓教授今天下午在Twitch遠端授課，內容講解經濟學，修這門課的學生共54人，照理來說要有54人在線觀看，但直播開啟後人數直線上升，沒多久就達到近8000人，下午2時45分更是突破萬人觀看，後續還有網友捕捉到1萬7000人在線，成為Twitch「萬人大台」。

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▲下午約3時30分還有8000多人在看。（圖／翻攝自Twitch）



這堂課意外成為熱門直播，楊教授可能自己也感到意外，露臉時笑容藏不住，旁邊留言區更是被網友洗版，留言洗到根本來不及看，但大多都是來朝聖的網友，並非真的來聽課，不過也意外幫這堂課衝出高人氣。

直播後來被轉發到PTT，鄉民紛紛笑回「聊天室一堆暴民，笑死」、「老實說這時候好學的學生真的不錯，可以去找別的學校師資」、「老師露臉了，還笑出來XDDDDD」、「老師感覺知道在憋笑」、「實況界超新星要橫空出世了」、「1.7萬人，笑死」、「剛進去朝聖了，感覺老師很開心」、「聊天室都在亂XD」。