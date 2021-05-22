淨土難敵病毒！花蓮零確診破功新增3例　皆雙北就學就業返鄉

▲花蓮縣長徐榛蔚在記者會上宣布，明天起違反相關防疫規定就開罰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自新冠肺炎爆發以來，花蓮維持一年多零確診，但是疫情終究是嚴峻難擋，22日花蓮新增3名本土病例，都是從雙北返鄉的民眾，花蓮縣政府當天下午召開記者會公布足跡，總計匡列21 名接觸者，立即隔離並採檢。記者會上縣長徐榛蔚宣布，明天起違反相關防疫規定就開罰。

記者會上徐榛蔚指出，確診案3464 、案3641 、案3871，3例都屬「縣外移入」，都在雙北就業、就學。徐榛蔚表情嚴肅宣布，明天起花蓮防疫強度再升級，縣內餐飲小吃一律外帶、喪家停止公祭，若違反三級警戒所列項目，立即開罰。

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▲▼記者會上同時公布3名確診者疫調足跡。

案3464光復人50多歲，在新北市擔任汽修工，15日同事已確診，但他卻沒收到匡列通知，當天搭車返回花蓮，4天後才收到匡列通知，昨天確診，確診前曾出入多處公共場所。疫調足跡：15日從樹林站搭火車到花蓮光復站；16日至19日每天上午7時至8時都去大農大富森林公園運動；16日上午曾去光復第一市場、全聯；17日中午至光復第一市場內理髮、附近市場吃麵、下午去全聯買東西；18 日上午10時至葉日昇診所就醫、中午至光復第一市場及附近活動；19日中午至光復第一市場買麵外帶。共匡列7名家人、診所醫師1人、理髮師1人共9人。

案3871為60多歲家庭主婦，15日和家人開車北上台北探病，17日返回花蓮；18日下午3時至3時30分在市八市場買水果、晚上8時至嘉光診所就醫；20日9時、12時分別前往花蓮慈濟醫院採檢等，21日晚間確診立即送負壓隔離病房。共匡列3名家人，居家隔離中。

案3641為20歲大學生，家住花蓮市，16日上午10時至下午3時在台北政大前門小公寓咖啡廳；17日家人開車載回花蓮，18日整天在家；19日下午5時至5時30分在郭文勵診所看診、下午5時30分至6時在中山路可不可飲料店；下午6時至6時20分至國聯攝影店、晚間9時30分門諾醫院就醫。接觸者，共匡列家人2名、攝影店老闆1人、目前居家隔離中。縣外匡列男友、同學、室友等6人，轉外縣市衛生局。

「防疫戴口罩，大家一起來！」徐榛蔚再次呼籲鄉親，三級警戒期間，請鄉親避免不必要的外出，在外地的花蓮鄉親有居住所也盡量不要移動，可以用通訊軟體問候家人朋友，保護自己、也保護家人，同時強調到市場採買，無論是業者或是鄉親，都應全程佩戴口罩，落實個人自己防疫工作。

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