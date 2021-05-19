柯P疾呼「北市病床快不夠」　指揮中心公布數據：已擴充專責病房

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠肺炎大爆發，今日就有267例本土，台北市長柯文哲疾呼北市病床快不夠用，下達行政命令卻沒有區域級醫院配合。對此，衛福部次長石崇良表示，週日指揮中心有與柯市長開防疫會議，當時有幾個重要決議，其中一項就是擴充專責病房。雙北市500床以上醫院有14家，急性病床合計超過1萬3000床，「醫療資源絕對足夠」。

連續5天確診逾百人，指揮中心今（19）日宣布全國升為三級防疫警戒，由中央出手協助地方。三級警戒至5月28日，再隨疫情滾動檢討。指揮官陳時中表示，因染疫縣市別超過一半，指揮中心將與全國齊一腳步一同抗疫。

不過，隨著新冠疫情從社區燒進醫院，台大醫院上午證實已有10名員工篩檢陽性，有人有萬華足跡；而爆發院內感染的亞東醫院，也再新增3人確診，其中包過一名陪病家屬。三總松山院區、北市聯醫松德院區也陸續新增醫護染疫。外界也質疑醫療量是否會不夠用？

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對此，石崇良回應，雙北醫療資源相當充足，雙北地區500床以上醫院14家，急性病床合計超過1萬3000床。指揮中心也要求專責醫院清空，和平醫院算是順利完成，只是在調整的時候要顧及原本住院的病人，需要有一段時間消化。

石崇良另提到，台北市專責病房目前已開設376床、新北市283床，後續會繼續依照服務量能降載，專責病房病床數也會持續擴充。