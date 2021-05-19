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全台三級警戒　民航局宣布：國內線所有航班退票免手續費

▲▼澎湖機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

中央疫情指揮中心今天宣布全國防疫升級為第三級警戒，交通部民用航空局表示，所有國內線機場即刻起提升防疫作為，包括內候機室禁止飲食、減少進出口並採實聯制等。民航局同時協調航空公司，國內線所有航班退票免收手續費。

民航局指出，指揮中心宣布防疫升級後，所有機場立即著手減少進、出口，且均採實聯制，進出人員需持通行證或透過QR 系統登錄。

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此外，各處機場內之餐廳用餐亦均採實聯制，餐廳內依規定設置隔版提供餐飲，內候機室則全面禁止飲食。機場與航空公司之清潔消毒作業，亦比照上週台北市與新北市升級三級警戒時松山機場採取之作法，除了要求各航空公司於各處登機門落實旅客登機前消毒作業；機場內每小時清潔消毒一次，每天晚上並進行一次深度清消。

▲立榮小金門媒體團-2天1夜。金門,金門機場,金門尚義機場,旅客,搭機。（圖／記者季相儒攝）

▲上周五起，離島進出旅客已有減少趨勢，航班最多取消25％。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

民航局也已協調各航空公司，今天下午3點30分起，國內線所有航班，旅客於辦理退票時，免收手續費，配合指揮中心決策，此一措施暫訂執行至28日深夜24點止。

民航局同時提醒旅客，即刻起各機場與所有航班清消要求均會加強，除旅客報到（包含自助報到機）、行李託運及貨物交寄櫃檯等處所提高清消頻率，機坪接駁車需於每趟次執行載客任務後均執行清消；民航局也請業者宣導旅客於登機前上廁所，並由航空站加強廁所清潔，國內線機上廁所原則不開放使用，但旅客如因生理因素仍有如廁需求，則由空服員於每次旅客使用後進行清消。

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