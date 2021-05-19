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柯文哲批美國「沒賣任何一支疫苗給台灣」：疫苗才能終結疫情

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日表示，我國透過COVAX獲配的第二批AstraZeneca疫苗41.04萬劑將於下午3時44分運達桃園國際機場，包含兩批COVAX分配與一批直接洽購AZ疫苗，國內累積取得72.66萬劑。關於疫苗應讓先前接種完第一劑的人，繼續接種第二劑，還是讓沒接種過疫苗的人優先施打？台北市長柯文哲表示，應先讓每個人打完第一劑疫苗，不贊成在此刻讓民眾打第二劑。

王欣儀19日提出書面質詢表示，台北市既然有「台北上海雙城論壇交流合作平台機制」，應該在關鍵時刻加以運用、發揮效益，北市府應該努力嘗試藉由雙城論壇平台，向上海復星醫藥公司取得其代理輝瑞德國原廠的疫苗，而上海復星公司是BNT大中華地區的總代理，BNT就是輝瑞的德國原廠，只是「代理」，並非中國大陸所生產的疫苗。

針對王欣儀呼籲北市府，透過雙城論壇向上海復星醫藥公司取得代理的輝瑞德國原廠疫苗，柯文哲19日出席防疫會議時表示，這是一個很政治性的題目，坦白講沒有一場戰爭是用防守打贏，不管防疫措施怎麼做，還是一不小心就會被突破，特別是時間久了大家就會疲勞，所以這次疫情才會如此兇悍。

柯文哲強調，他還是相信台北市民的素質、北市醫療量能和防疫能力，他個人也算是醫學專家，因此認為這場疫情可以控制，不過「疫苗才是最終解決辦法。」

柯文哲說，自己也不願去給中央太大壓力，但還是忍不住要講，「到現在為止，美國沒賣任何一支疫苗給台灣！」過去COVAX給台灣30萬支，可是COVAX在全世界已經發了3億支疫苗，所以在今天之前，台灣只佔世界衛生組織（WHO）發給全球疫苗的千分之一。

柯文哲表示，19日下午進來40萬疫苗，要看中央如何分配，不過台灣有2300萬人，之前的30萬和即將進來的約40萬疫苗，70萬除以2也只有30萬人能完整接種，他不贊成先打第二劑，應優先讓每個人打完第一劑，「沒有一場戰爭是用防守打贏，疫苗才是終究解決辦法。」不過他也不願在此刻對中央講太多的話，只希望儘速解決此問題。

▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

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