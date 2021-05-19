娃娃機大盜偷遍台南　安南警汽車旅館逮人並查獲毒品

▲台南市警三分局破獲一起連續竊取娃娃機公仔案，逮獲陳姓男子等2嫌，起獲安非他命0.55公克。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局破獲一起連續竊取娃娃機公仔案，逮獲36歲陳姓男子及38歲陳姓男子2人，起獲安非他命0.55公克，警方查出陳嫌2人涉嫌安南區、歸仁區及北區5起娃娃機竊盜案。

市警三分局指出，36歲陳嫌（竊盜、毒品前科）及陳嫌（38歲，傷害、詐欺前科）2人，並起出安非他命毒品。經警方調查，陳嫌2人竊嫌於5月10日至15日間，分別於仁德區及東區竊取車牌，並懸掛竊得車牌犯案，於安南區、歸仁區及北區犯下5起娃娃機竊盜案；其犯案手法為敲毀、破壞娃娃機玻璃竊取公仔，影響商家經營甚鉅。

南警三分局偵辦此案，發現竊嫌係以懸掛失竊車牌車輛作為交通工具，經過濾分析，在南市歸仁區發現竊嫌更換車牌地點，查出原始車輛係屬嘉義縣某車輛租賃公司，循線查知犯嫌為陳嫌；17日報請台南地檢署黃信勇檢察官指揮，聲請拘票及搜索票，於東區某汽車旅館，拘捕陳嫌到案，另搜索時併同查獲陳嫌持有毒品安非他命0.55公克；經犯嫌陳嫌供述指證，同案共犯為陳姓男子，經報告黃檢察官後，於同日晚上在中西區將另名陳嫌查獲，全案依竊盜、毒品等罪嫌移請台南地檢署偵辦。



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