工時更長、獎金更少！英國研究揭「居家辦公」3問題：不一定更好

▲居家辦公可能會成為未來的工作常態。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

隨著新冠疫情愈發嚴峻，越來越多公司開始採取居家辦公的工作模式，而這似乎也將成為未來的工作常態。英國國家統計局（ONS）最近公佈一份近10年對數十萬人進行的調查結果，顯示居家辦公有「負面趨勢」，因為與在辦公室上班的人相比，居家辦公需付出的工時更長，但報酬卻更少，因此居家辦公不一定更好。

據《商業內幕》報導，ONS的調查結果反映了「居家辦公」的工作模式存在以下3個主要問題：

▲學者認為，女性更有可能選擇居家辦公。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

1. 居家辦公的員工獲得獎金的機會比其他員工低

據2013年至2020年的調查顯示，居家辦公的員工比在公司工作的員工，獲得獎金的機會平均低了38%。ONS分析，這有可能「反映了勞動市場的偏見，企業主較不注重居家辦公的員工，進而導致他們獲得獎金或升職的機會變低」。ONS推測，居家辦公的員工也有可能因為通勤時間短，而喪失特定福利或獎金。

關懷女性職場權益的學者戴維（Lucy Davey）表示，在這樣的情況下，女性將成為首當其衝的受害者，因為女性更有可能選擇在家工作，而這將導致女性在上司面前，變得比待在辦公室的男性同事更不起眼，進而導致她們的升職機會變低。

▲許多居家辦公的員工抱病上班。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

2. 居家辦公的員工請假率比其他員工低

調查顯示，居家辦公員工在2020年請病假的機率平均為0.9%，而在公司上班的員工則為2.2%。分析指出，雖然這可能是因為居家辦公的員工有較少機會接觸病毒，但更多的案例卻是員工因為自覺在家辦公比較不會感到不舒服，因此仍堅持抱病上班。

資深人力資源專家納迪（Elisa Nardi）指出，居家辦公還有一個隱患，因為大部分的員工不會在家中特別打造一個居家辦公室，因此「許多雇主未來恐怕將面臨一波與員工肌肉骨骼健康和福利問題相關的索賠浪潮」。

▲居家辦公的員工更容易加班。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

3. 居家辦公的員工無償加班的時間更長

ONS的調查指出，在公司上班的員工每週平均無償加班的時數約為3.6小時，但居家辦公員工的無償加班時數卻是他們的近2倍，高達6小時。另外，ONS也發現，與不在家工作的人相比，居家辦公的員工更有可能在晚上6點至11點工作。

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