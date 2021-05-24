台媒遭假冒散播「2萬人失蹤、燒活人」　鄭運鵬3推理破解

▲台灣的媒體遭假冒散佈假訊息。（圖／鄭運鵬臉書）

記者陶本和／台北報導

網路上有帳號假冒台灣的媒體，發布台灣有2萬人失蹤、未斷氣病患活活燒死等錯假訊息。對此，民進黨立委鄭運鵬24日提出3大推理，破解此一謠言；他強調，中國大陸的謠言中央廚房每天搞這個，但比較麻煩的是，台灣內部有人不用收五毛、1450，就很甘願幫忙傳播。

鄭運鵬表示，台灣總是不缺謠言，對台灣會持續滲透破壞的永遠只有一個，從國民黨執政要反攻大陸時期，到現在沒人要三民主義統一中國都一樣，只有中華人民共和國。

鄭運鵬表示，他覺得很有趣的是，大陸總是把自己國內發生的悲劇，硬套在台灣身上，沒什麼想像力，也很悲哀。他說，類似這種台灣到處病死人的謠言其實去年就有，台灣偷蓋方艙醫院、路邊倒臥死人、軍方設置焚化爐等。

對於這次台灣媒體被假冒，發布錯假訊息一事，鄭運鵬提出三大推理來破解。第一，有關「台灣2萬人離奇失蹤」，他說，又不是被外星人帶走，怎麼可能沒有家屬抗爭爆料，2萬人可佔了台灣人口比千分之一，和大國少個2萬人完全不同等級。

第二，有關「二殯上空烏煙瘴氣」，鄭運鵬表示，二殯是台北市立殯儀館，台北市是柯文哲主政，難道北市府......嗎？他認為絕對不可能的。

第三，有關「有目擊稱尚未斷氣病患活活燒死」，鄭運鵬表示，即使沒有家屬，火葬也要申請，火葬工作也有管理人，他們不會幫政府做這種事，不信大家去現場看看。

最後，鄭運鵬表示，中國大陸謠言中央廚房每天在搞這個，比較麻煩的是，台灣內部有人不用收五毛、1450，就很甘願幫他們傳播。