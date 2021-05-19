「校服姐弟」下跪乞討！警好心帶回　一查「住豪宅＋車」氣炸

▲夫妻下跪乞討。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇淮安市清江浦區近日有一對年輕男女身穿校服，在街上下跪乞討，聲稱家人得了大病，還捧着一張黑白照片，引來不少過往民眾的同情。警員好心希望幫助他們，卻調查發現二人為夫妻關係，且住在較大的房子，生活條件還算不錯，只是不願工作而已。

事發於上周四（13日）晚，二人跪在當地南門小街地上乞討，引來不少好心人圍觀及給予幫助。當時清江浦分局清江派出所警員周加軍下班後剛好看見此幕，遂將他們帶回了派出所，想幫其解決困難，「我當時看他們穿的衣服像校服，以為是孩子，想著趕緊了解情況，盡所能幫他們一把」。

經調查，周加軍得知二人已經40歲，是夫妻關係。夫妻倆稱，他們來自安徽，家中有兩個病人，已花了20多萬（人民幣，下同）為父親治病，家境非常困難不得已才流落街頭乞討。

不過，隨後與當地居委會聯繫後，周加軍驚訝發現，雖然父親生病一事確屬實，但只花費了3萬元左右，且原來夫妻二人有比較大的豪宅，還有一輛小車，生活條件算是不錯，身體也非常好，只是一直都不工作而已。

最後，尷尬不已的夫妻倆只好承認了自己不願工作的事實。警員對他們進行了批評教育，勸其返鄉照顧老人，並鼓勵他們去找份工作。