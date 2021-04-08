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恐怖男警當街拉扯女警畫面曝！情人節狂叩129通電話　逼測謊認愛

記者邱中岳／台北報導

北投分局1名男警涉嫌騷擾女警1年之久，除了在2019年逼迫女警下跪一事遭起訴，事後還在1天內狂打129通電話騷擾女警，最後女警提告，指馬姓男警一直說「我喜歡他」，還要她測謊。

北投分局馬姓男警員，不斷騷擾女警1年之久，除在2019年5月在郵局前面當街與女警爆發拉扯，又為了給女警難堪，在分局側門朝她潑灑飲料，甚至逼下跪5分鐘。

▲▼1名男警勾勾纏女警1年，竟當街潑灑女警飲料還逼下跪。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲1名男警勾勾纏女警1年，竟當街潑灑女警飲料還逼下跪。（圖／記者邱中岳翻攝）

女警提告指出，馬男在2019年情人節當天，竟撥129通電話給她，她拒接，對方竟傳簡訊「去你公司找你問清楚」，後來又聲稱她害他損失10萬，要女方答應做3件事情，否則要舉報女方有刺青。

女警事後曾表示，馬男一直強調「我喜歡他」，但她並沒有，馬男還不相信要求她一起去測謊，更直接預約台北的測謊單位，她為此躲到南部，馬更直言「要去妳家鬧」。

北投分局調查，2019年5月凌晨雙方在路邊郵局前爆發拉扯，男警甚至將女警的物品倒在派出所值班台上，9月間還被逼迫她下跪、罰站。

北投警分局今日表示，9月前女警並未向長官反應內情，督察組已在糾紛發生後介入調查，釐清始末，認定2人言行失檢、衍生事端，均調離本分局，並追究主管考核監督不周責任。

事後女警調往文山區警察單位任職，男警則調往士林分局，士林分局督察組回應，目前將男警列為教育輔導對象，勤務仍然正常。至於起訴一事，馬則表示「交由司法單位處理」。

下午茶派對必備 

北投男警糾纏女警...警分局外潑飲料　當街逼女警下跪5分鐘遭訴

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