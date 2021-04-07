北投男警糾纏女警...警分局外潑飲料　當街逼女警下跪5分鐘遭訴

▲1名男警勾勾纏女警1年，竟當街潑灑女警飲料還逼下跪。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北投1名已婚男警，竟對同分局的女警勾勾纏長達1年之久，除了當街將女警揣進派出所，還搶走女警包包倒在派出所桌上，還在分局側門朝女警臉部潑灑飲料，強拉穿著警服的女警當街下跪，士林地檢署偵結依照強制罪、妨害自由起訴。

起訴書指出，時任北投警備隊的馬姓男警，在2019年5月當街強拉女警到派出所，還搶走女警包包倒在值班台上後離開，因此依強制罪起訴，同年9月下午時分，男警在北投分局側門，涉嫌朝女警潑灑飲料。

女警遭潑灑飲料後，又逼女警當場下跪5分鐘，雖然依公然侮辱罪嫌起訴，但女警不服又提再議，高警署直接發回士林地檢署續查，發現女警多次被強制圖手拉扯，女警還身穿警用安全帽、警服。

女警知道男警已婚，男警發現女警手臂上有刺青，男警以此相逼，非但對女警勾勾纏，甚至半夜打電話給女警，甚至還踹女警寢室門叫他出去，且四處說2人有關係的不當謠言。

女警指出，被同事霸凌長達1年，還穿著警服被潑飲料、遭逼下跪，北投分局督察組獲悉後調查，將女警調往文山一分局，男警則調往士林分局。

至於男警到案後坦承拉扯、要求女警下跪以及傾倒女警包包，檢察官認為男警涉犯妨害自由、強制罪嫌提起公訴，狂打電話給女警騷擾的部分則不起訴。

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