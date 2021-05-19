「愛妻男星」約砲AV女優！強拉上愛情賓館　求愛失敗秒脫褲露鳥

▲ 唯井真尋（左）與戶田真琴（右）皆為短髮，引起網友猜測可能是有村（中）追求的對象。（圖／翻攝自Twitter、Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本知名主持人兼電影評論家有村昆與美女主播丸岡泉結婚9年，以愛妻形象著名，日前竟被爆出傳約砲訊息給一名短髮AV女優，「想當妳的男朋友♡下面濕濕的時候打給我」，約會時還強拉她上愛情賓館，要求做愛被女方拒絕，還當場脫褲露鳥，行蹤遭媒體曝光後引發軒然大波。

根據馬來西亞《中國報》，該名短髮女在一家開放客人與性感女優互動的酒吧工作。她日前向友人透露，現年44歲的有村私下用推特傳訊息給她，表示對她有意思，便互加LINE好友。

二人第一次約會是在澀谷一家餐廳吃晚餐，席間她稱讚有村外表年輕，他竟回答，「果然是因為有在做愛的關係吧？」接著不斷追問短髮女喜歡的姿勢等，令她倍感壓力。當短髮女主動提起正宮丸岡，有村還說，「妻子和女友不同」，坦然表示正在徵女友。

吃完飯後，有村以吃甜點為由，強拉短髮女到附設蛋糕店的愛情賓館，沒想到她拒絕發生關係，有村便突然一把脫下褲子，露出下體，令短髮女尷尬到不行。

日媒《Friday》13日爆料，不屈不撓的有村一週後開著一輛紅色特斯拉前往短髮女家中，載她到高級西餐廳共進午餐。由於當天是母親節，店內許多前來慶祝的家庭，但有村豪不顧他人眼光，大聊喜歡的AV主題、女優叫聲等話題，還稱和他發生關係的女子運氣都變好，對於前次對短髮女求愛失敗很驚訝，但她仍無動於衷，只好難過表示，若她改變心意，隨時等待她的回覆。

有村2012年與大他5歲的女主播丸岡結婚，伴她度過憂鬱症與不孕治療，又經過二次流產，最終在2016年赴俄羅斯尋找代理孕母，2018年喜獲一子。他在節目上經常談到家庭話題，被讚為愛家愛妻的好男人，外遇消息一出，大大打擊形象。他14日馬上透過經紀公司發表聲明，為自己的輕率行為道歉，將深刻反省，也已向妻子說明經過，並暫停一切演藝工作。消息人士透露，他們不會離婚。

至於短髮女的真實身份，網友以《Friday》一系列偷拍照推測，應為SOD女優唯井真尋或戶田真琴。但唯井在推特上強烈否認，戶田也發限時動態指出，她的衣櫃裡從來沒有照片中那種款式的裙子。

▼ 唯井親自拍片澄清。

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