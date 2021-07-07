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樓鳳體驗「日本AV女優」直擊　三級警戒傳日式呻吟

▲▼台中警方在出租套房查獲2對男女從事性交易。（圖／民眾提供）

▲台中警方在出租套房查獲2對男女從事性交易。（圖／民眾提供）

記者張靖榕／綜合報導

三級警戒全國悶在家一個多月，有色情業者看準嫖客想「透透氣」，轉戰日租套房以個人工作室模式招客，廣告還主打「體驗日本AV女優的fu」、「AV小淫桃」等誘人文案。台中警五分局日前就在某大樓內同樓層的出租套房查獲性交易，當時2對男女正在性交易，還有男客等候，儘管業者事先聲明落實大樓實聯制、交易戴口罩等防疫措施，但警方仍在訊問後依社維法送辦裁罰。

業者傳給男客的廣告文案上寫著，「AV小淫桃」、「最強台日混血」、「完成你的AV夢」等充滿遐想和撩撥的字眼，再配上女子穿著日式和服擠乳溝的照片攬客，還不忘提醒客人營業所在大樓配合政府實聯制、量體溫等防疫措施，「全程要佩戴口罩，哥哥如果介意，請不要預約。」

▼業者特地強調防疫期間，人人有責。（圖／民眾提供）

▲▼台中警方在出租套房查獲2對男女從事性交易。（圖／民眾提供）

▲▼台中警方在出租套房查獲2對男女從事性交易。（圖／民眾提供）

台中市第五分局警掌握消息後經過多日情蒐，確定日租套房內藏身「一樓一鳳」應召站，日前便持搜索票前往北屯區文心路上的大樓突擊，查獲2間套房內各有一對男女在從事性交易，「上身戴口罩、下身直直撞」，而且另一間房內還有男客排隊等候。

警方初步了解，2名女子在疫情期間要賺錢但也怕因此染疫，所以對男客都特別過濾、詢問有無可疑足跡，還強調「防疫期間、人人有責」。據了解，其中一名女子因較通曉日文，還會特地以日文叫床，訊問後警方將2男2女依法移送裁罰。

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