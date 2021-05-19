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社會 社會焦點 保障人權

埔里爸殺妻！2童睡醒「不知媽在紙箱裡」　親屬忍痛說謊掩殘忍真相

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投埔里7日傳出血腥殺妻案，周姓男子因長期負債與經濟壓力而與妻子蔡女感情生變，當天凌晨雙方爆發激烈口角後，周竟衝動持榔頭殺妻，隨後還將蔡女屍體裝入大紙箱中，並轉往台北萬華區躲藏9天後才投案；令人鼻酸的是，年幼的2個孩子不曉得家中發生重大變故，醒來後還哭著要找媽媽，不知媽媽的屍體竟就在客廳的紙箱裡，至今親屬都還不忍讓孩子知道殘忍真相。

▲▼南投埔里分局。（圖／翻攝Google Maps）

▲南投殺妻箱屍案，由埔里分局警方偵辦中。（圖／翻攝Google Maps）

埔里分局警方調查，蔡女父親因多日未見女兒，於9日母親節當天深夜向警方報案，經破門而入後才發現，蔡女早已遭人殺害，且屍體還裝在大型紙箱中，被放置在客廳一角；警方勘查現場，尋獲周姓丈夫留下的遺書，親筆寫下殺妻自白，但涉案的周嫌卻行蹤成謎，警方幾經追查下，發現周嫌逃往台北萬華躲藏，經訪查親友後，掌握周17日中午將搭乘國光客運南下埔里，經專案小組一路尾隨，最終於南投埔里客運站將周逮捕歸案。

由於目前適逢全台疫情爆發，且周嫌選擇藏匿地點又是疫情重災區萬華，因此警方也不敢大意，逮捕過程中皆身穿防護衣、戴口罩，並全程保持安全距離；目前初步採檢，周男為陰性，經檢察官視訊偵訊後，已向法院聲請羈押獲准。

▲▼南投殺妻案，埔里分局副分局長陳志文。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里分局副分局長陳志文說明案情。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查，周男與蔡女結縭多年，夫妻育有2個孩子，分別就讀小學二年級與幼兒園；由於周嫌長期負債，家中經濟入不敷出，夫妻倆感情因此生變，7日凌晨2人再度因經濟壓力爆發激烈爭吵，周嫌一時情緒失控，竟手持榔頭衝動殺妻。在周嫌跑路前，還特地聯繫了胞妹，請她天亮後前來將2個孩子接走照顧；而2幼兒當時正在睡夢中，渾然不知父親殺害母親，醒來後還哭著要找媽媽，不知母親的屍體就裝在客廳的大紙箱裡。

全案直到9日蔡父報警破門後才曝光，目前2個孩子暫時由親友照料，經社會局評估後無需安置，但由於家中變故實在太血腥過殘忍，親屬不忍孩子知道殘忍真相，只能忍痛說謊誆騙小朋友。

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