基隆重症婦有無隨遊覽車到訪　紫南宮盼中央公布足跡證實

記者高堂堯／南投報導

網路上流傳一張基隆市確診個案於高雄市等地的活動足跡圖，顯示個案於5月1日上午10時搭遊覽車赴南投竹山紫南宮並用餐；紫南宮主委莊秋安上午出面再次強調，廟方紀錄查無相關遊覽車登記資料，也未獲得中央疫情指揮中心任何訊息或指示，但他也向疫情中心喊話，希望公布足跡圖來釐清相關傳聞、避免不必要的困擾和恐慌。

南投環保局和竹山鎮清潔隊清晨派員赴紫南宮周邊進行消毒，莊秋安稍早出面，展示安裝於遊客中心入口處的紅外線體溫監測器、借還金櫃檯的自動乾洗手噴液機，以及相關的實聯登記卡等，說明廟方的抗疫措施。

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▲紫南宮主位莊秋安使用遊客中心櫃台的乾洗手設備。（圖／記者高堂堯攝）

莊秋安說，廟方從疫情發生開始便已落實相關防疫措施，現疫情升級也依循中央流行疫情指揮中心指示，每天從早開始不時在工作人員和信眾容易接觸方，進行消毒並提供消毒水；遊客中心入口處持續監測進出信眾的體溫、要求手部消毒和全程配戴口罩，並落實「實聯制」、管制人流和動線，確保信眾能維持一定社交距離，全程影像攝影並實施相關限制措施，共同嚴守社區防線。

至於案1217是否隨遊覽車跟團造訪過，莊秋安指截至目前，廟方並未接獲中央流行疫情指揮中心任何指示或訊息，也無民眾反應或附近居民有不適的相關症狀發生；而原則上遊覽車團客來進香一定會作登記，當天確實查無資料，相關傳聞又無法獲官方證實，讓廟方備感困擾。

▲紫南宮香火鼎盛。（圖／記者高堂堯攝）

莊秋安表示，國人現正面臨疫情恐擴大的嚴峻考驗，應以沈穩事實求是的態度來共同面對，不能以不當訊息來造成民眾恐慌，也影響商家的生活經濟，也盼望中央疫情中心主動公布該確診案主的足跡圖，以正視聽。

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