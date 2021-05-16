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「10大餐飲外帶外送」防疫優惠一次看　貳樓：外帶自取一律5折！

▲▼獨自，孤獨，吃飯，女生，女性，自拍。（圖／Pexels）

▲各大餐廳祭出外帶或外送優惠。（圖／Pexels）

記者董美琪／綜合報導

台北市與新北市至28日止升至第三級疫情警戒，外出需全程戴口罩，民眾除了上班、上學、就醫、採買飲食，應避免不必要的移動。不少餐廳收起內用區，祭出外帶優惠。其中，貳樓餐飲15日晚間宣布全品項「外帶自取」5折，直到防疫級數恢復到第二級，不收一成服務費，在粉絲團引起熱烈討論。

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

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《ETtoday新聞雲》幫大家整理10間餐飲品牌的外帶或外送優惠， 提供民眾於抗疫期間在家享用各大美食參考。

1.星巴克：5／12～5／25期間，於外送平台foodomo訂購2杯大杯冰熱、風味一致「美式咖啡」，享買一送一。

於foodpanda或Uber Eats，5／12～5／25每天上午11點~下午5點，大杯冷萃咖啡單一價120元（優惠現場購買均不適用）。

2.路易莎：5／13～5／22至全台門市外帶、來電外送的餐飲單筆滿300元以上，飲品享85折優惠。

3.可不可：5／23前於foodpanda訂購飲品，輸入優惠碼【KBK5】即享中杯熟成紅茶或胭脂紅茶買一送一。

4.Second Floor Cafe 貳樓：5／16起全品項「外帶自取」5折，直到防疫恢復到二級。

5.麥當勞：歡樂送至6／8推出「三選一」買一送一優惠，只要在網路訂餐輸入優惠碼【BOGO】享六塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、冰炫風(OREO)三選一買1送1

▲▼麥當勞優惠。（圖／麥當勞官網）

▲麥當勞優惠。（圖／麥當勞官網）

6.肯德基：「零接觸外送」網上訂餐並使用電子支付，滿520元免外送費。

至5／24外送前一天預購滿700元，送「原味蛋撻禮盒」兌換券乙張（原價185元）。

7.漢堡王：至5／23止，於foodpanda消費滿199元，輸入優惠碼【BK199】可現折50元（每日限量）。

▼漢堡王即日起「雙北、基隆地區街邊店暫停所有內用服務，僅提供外帶外送服務。（圖／漢堡王提供）

▲▼漢堡王公告，即日起「雙北、基隆地區街邊店暫停所有內用服務，僅提供外帶外送服務」（圖／漢堡王提供）

8.必勝客：即日起至6／11，週一到週五（國定假日除外） ，紙包筆管麵＋個人比薩兩種美味一次擁有，外帶只要209元，最高現省85元，外帶限定。

▲最低85折！王品旗下17個品牌推外帶外送優惠，經典牛小排也能外帶。（圖／王品提供）

9.王品：王品集團17個品牌即日起外帶外送，最低可享85折。

王品牛排即日起至12／31止，外帶就享85折優惠，5／31前折扣後金額滿千，加贈香煎鮭魚佐干貝1份。

夏慕尼即日起至6／30止，外帶單筆滿568元現折68元

Su/food也祭出5／31前外帶85折

西堤牛排6／30前外帶，享單筆滿568元現折50元。

10.吉豚屋：5／17起吉豚屋提供防疫外帶85折，單筆滿500元加贈唐揚雞1份，如果距門市1公里內單筆滿700元也提供外送服務，單筆滿1000元加贈台隆手創館「日本HADARIKI酒精乾洗手」1瓶，滿2500元贈雞排丼1份。

▼吉豚屋外帶 。（圖／吉豚屋提供）

▲吉豚屋外帶 。（圖／吉豚屋提供）

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海運為何沒變破口！他好奇：也很少抱怨14天隔離　內行人掀關鍵

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