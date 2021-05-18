孕婦產前塞紙條「發生意外先保我」　醫生見原因秒鼻酸

▲一名孕婦在進產房前，偷塞了一張「藏滿洋蔥」的紙條給醫生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

每位媽媽生孩子就像從鬼門關走一回，即使現今醫學技術發達，仍有媽媽會擔心進產房得面臨「2選1」的情況。大陸一名產婦在生產前，偷偷給醫生塞了一張紙條，希望能在不幸發生意外時，醫生可以「先保她」，背後的原因曝光後，也讓這名醫生非常感動。

綜合陸媒報導，一名患有先天性心臟病的孕婦小劉（化名），與丈夫結婚多年都無法擁有小孩，好不容易在33歲時終於懷上了2人愛的結晶，想不到在接近臨盆時，經產檢顯示，她和腹中胎兒的狀態都還不是很穩定，這也讓她感到相當擔心，於是就在進產房前，偷偷塞了一張紙條給醫生。

▲紙條內容顯示，生產過程若不幸發生意外，希望醫生能「先保她」。（圖／翻攝自搜狐號）

只見紙條上寫著，「如果一會發生意外，不管外面他們說什麼，請先保我，我家裡還有父母要贍養，他們不能失去我。」字句都透露著小劉擔心家中長輩的心情。醫生看到後也都不禁紅了眼眶，替她捏了一把冷汗。

事實上，類似的事情在大陸時常發生，許多女性會被夫家當成「生產工具」，不僅平時不被婆家接受，和丈夫之間的感情也不深，因此婆家人在大人和孩子之間通常會選擇後者。也曾有過孕婦在生產時大出血，結果丈夫和婆婆一致要求放棄孕婦保住孩子，而娘家人因沒即時趕到，無法簽字，使得陪產的人和醫生彼此僵持不下的案例。

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