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英國媽罹患「妊娠毒血症」　誕下女兒後苦撐48小時離世

▲▼潔西卡生前的朋友和同事幫她成立了募資頁面。（圖／翻攝自Just Giving官網）

▲潔西卡生前的朋友和同事幫她在Just Giving成立了募資頁面。（圖／翻攝自Just Giving官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國一位年僅28歲的年輕媽媽潔西卡（Jessica Walden），在懷孕後期出現包括子癇前症（又稱妊娠毒血症，Pre-eclampsia）等多種病發症，需要長期留院治療，為了胎兒的安全，她決定在懷孕37週提早生產，雖然順利誕下女兒，但胎盤排出時出現問題，讓她陷入心臟驟停狀態，即使醫生極力搶救，最終仍回天乏術。

綜合外媒報導，潔西卡和丈夫傑克已育有2歲女兒Elsie，她懷上第二胎時滿心期待新生兒的到來，卻在懷孕後期接連出現多種病發症，其中包括子癇前症，導致她必須留院接受治療。

考量到腹中胎兒的安全，潔西卡決定在37週時提前生產，她在本月7日成功誕下女兒Orla Anne，生產過程都很順利，不料，在女兒出生後，她的胎盤出現問題，無法隨著生產過程排出，因此要緊急做手術，同時間，她也陷入心臟驟停狀態。

醫院指出潔西卡出現妊娠併發症嚴重失血，導致心臟驟停，經過20分鐘CPR後，才讓她恢復心跳，但仍止不住血。醫生因此決定替她做緊急子宮摘除手術，雖然她術後需要靠著呼吸器維生，但仍算救回一命。不幸的是，潔西卡在5月9日凌晨不治，距離她產下二女兒僅過了48小時，而她的家人們仍在等待釐清死因。

傑克接受當地媒體訪問表示，二女兒Orla Anne很健康，也已經出院。在妻子離世前，傑克曾帶寶寶去加護病房探望媽媽，他說，雖然妻子的狀態很差，血壓「高過屋頂」，但將寶寶放在妻子的懷裡時，「她絕對有意識發生了什麼事情（寶寶來探望她）」。

傑克指出，2歲的長女Elsie很高興可以當姊姊，但對媽媽的離世仍不清楚，「我和她解釋，媽媽知道肚子裡有寶寶，而且寶寶已經出來了，但是媽媽的身體很不好，所以醫生讓她睡著了，我告訴她，媽媽已經去找月亮先生了」。傑克不認為Elsie可以理解，但晚上抱女兒上床睡覺時，會聽到女兒喃喃自語地喊著「寶寶出來了，媽媽在月亮上坐著」。

潔西卡生前是位髮型設計師，她的朋友和同事在眾籌平台JustGiving開設了籌款頁面，幫她籌措喪葬費用及給她的家庭一點支持，而現在募資的款項已超過3萬英鎊（約台幣118萬5300元）。

▼潔西卡與丈夫傑克。（圖／翻攝自Just Giving官網）

▲▼潔西卡生前的朋友和同事幫她成立了募資頁面。（圖／翻攝自Just Giving官網）

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