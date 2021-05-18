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朱學恒痛罵文組「抹黑核四」　理工科哪有修不好的機器

▲▼核四廠特高壓變電所。（圖／記者馮建棨攝）

▲朱學恆認為，核四廠遭到文組的抹黑，導致現在的停電慘況。（圖／資料照）

記者林彥臣／綜合報導

台灣在5月13日、5月17短短4天之內，發生了2次全國大停電事故，引發各地民眾的不滿，對此「宅神」朱學恒認為台灣停電的原因，就是出在文組「抹黑核四」提出錯誤的能源政策，但事實上「理工科哪有修不好、打不開的機器」。

朱學恒在臉書發文指出，「又跳電了，驚喜不驚喜，開心不開心？」當初核四興建就是為了提供北部用電的，就是為了台灣未來的高科技產業發展，結果這些文組覺青「蝦搞抹黑」把核四給封了，還怪甚麼南電北送？

朱學恒質疑，「你都不用電，那台積電是靠甚麼東西給你一座護國神山，股市是靠甚麼漲？ＧＤＰ是你在那邊用愛發電就可以變出來嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

▲朱學恒認為，哪有理工科修不好的機器。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

朱學恒說，核四廠前廠長告訴你，核四能不能重啟，能，燃料棒再買就有了。專業人力找回來就有了，製造公司請它重組顧問團就好了，不要聽蔡英文這種文組說法甚麼絕對不可能重啟，「理工科哪有修不好打不開的機器，你以為核四廠是漢摩拉比法典不能改喔？」

朱學痛罵，文組長時間靠操縱壓制理工科掌握權力，有利文法商，出事理工科，這次跳電又怪台電基層，「沒有你們文組規畫錯誤的能源政策，有可能跳一個廠就全台灣限電嗎？還在那邊騙！」

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